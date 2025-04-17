В Серове женщину, чью голову нашли в садах, убили вместе с сыном

В Серове (Свердловская область) женщину, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка», убили вместе с шестилетним сыном. Это произошло осенью прошлого года, сообщили URA.RU в свердловских силовых структурах.
«Серовским межрайонным следственным отделом СУ СКР в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения жительницы города Нижнего Тагила, и ее сына, установлен подозреваемый. Им оказался житель Серова», — рассказал исполняющий обязанности руководителя областного СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов
По версии следствия, в ноябре 2024-го женщина приехала с сыном в гости к подозреваемому. Но между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией. Силовики задержали фигуранта после того, как серовчане обнаружили женскую голову. С 8 апреля в городе идет поиск других останков. Скоро обвиняемому выберут меру пресечения. О личности подозреваемого — в этом материале. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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