17 апреля 2025

В Серове женщину, чью голову нашли в садах, убили вместе с сыном

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Силовики скоро доставят подозреваемого в суд Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

В Серове (Свердловская область) женщину, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка», убили вместе с шестилетним сыном. Это произошло осенью прошлого года, сообщили URA.RU в свердловских силовых структурах.

«Серовским межрайонным следственным отделом СУ СКР в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения жительницы города Нижнего Тагила, и ее сына, установлен подозреваемый. Им оказался житель Серова», — рассказал исполняющий обязанности руководителя областного СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов

По версии следствия, в ноябре 2024-го женщина приехала с сыном в гости к подозреваемому. Но между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией. Силовики задержали фигуранта после того, как серовчане обнаружили женскую голову. С 8 апреля в городе идет поиск других останков. Скоро обвиняемому выберут меру пресечения. О личности подозреваемого — в этом материале. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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В Серове (Свердловская область) женщину, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка», убили вместе с шестилетним сыном. Это произошло осенью прошлого года, сообщили URA.RU в свердловских силовых структурах. «Серовским межрайонным следственным отделом СУ СКР в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения жительницы города Нижнего Тагила, и ее сына, установлен подозреваемый. Им оказался житель Серова», — рассказал исполняющий обязанности руководителя областного СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов По версии следствия, в ноябре 2024-го женщина приехала с сыном в гости к подозреваемому. Но между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией. Силовики задержали фигуранта после того, как серовчане обнаружили женскую голову. С 8 апреля в городе идет поиск других останков. Скоро обвиняемому выберут меру пресечения. О личности подозреваемого — в этом материале. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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