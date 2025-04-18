«Ублюдское отношение»: врачи Таиланда вымогали деньги за впавшую в кому екатеринбурженку

Сотрудники клиники Таиланда 40 минут не оказывали помощь впавшей в кому туристке
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медицина, обследование, клиника, больница, реанимация, каталка больничная
Девушка лежала без внимания врачей, будучи в тяжелом состоянии Фото:

Фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина, лишившись сознания в больнице Таиланда, 40 минут лежала без помощи, в то время как местные врачи требовали деньги за ее лечение. Об этом рассказала ее подруга Анна Комендантова, которая была свидетелем событий.

«Нам не оказали первую медицинскую помощь в первой больнице, когда Даша выключилась у них же на полу. Сказали: сначала оплата, потом помощь. Человек лежал в глубокой коме без помощи врачей почти 40 минут. Они сыграли роль на ее текущем состоянии. Ублюдское отношение!» — высказалась девушка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Когда врачи потребовали оплату, у подруг с собой было только 200 долларов, но медики заявили, что нужны баты — 14,5 тысяч. Друзья поехали в отель за деньгами, и драгоценное время было упущено, считает Анна. По ее словам, подобное отношение является нормой для тайской медицины.

Толстухина впала в глубокую кому во время отпуска в Таиланде, где отдыхала с подругами. Одна из них — Анна Комендантова — сейчас присматривает за девушкой в больнице и решает вопрос с оплатой лечения. День пребывания в клинике обходится в 500-700 тысяч рублей. Фотограф находится в критическом состоянии в третьей стадии комы.

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Фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина, лишившись сознания в больнице Таиланда, 40 минут лежала без помощи, в то время как местные врачи требовали деньги за ее лечение. Об этом рассказала ее подруга Анна Комендантова, которая была свидетелем событий. «Нам не оказали первую медицинскую помощь в первой больнице, когда Даша выключилась у них же на полу. Сказали: сначала оплата, потом помощь. Человек лежал в глубокой коме без помощи врачей почти 40 минут. Они сыграли роль на ее текущем состоянии. Ублюдское отношение!» — высказалась девушка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Когда врачи потребовали оплату, у подруг с собой было только 200 долларов, но медики заявили, что нужны баты — 14,5 тысяч. Друзья поехали в отель за деньгами, и драгоценное время было упущено, считает Анна. По ее словам, подобное отношение является нормой для тайской медицины. Толстухина впала в глубокую кому во время отпуска в Таиланде, где отдыхала с подругами. Одна из них — Анна Комендантова — сейчас присматривает за девушкой в больнице и решает вопрос с оплатой лечения. День пребывания в клинике обходится в 500-700 тысяч рублей. Фотограф находится в критическом состоянии в третьей стадии комы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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