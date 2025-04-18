Орлов ликвидирует пост вице-мэра Екатеринбурга: сценарий отставки скандального чиновника

Во власти Екатеринбурга упразднят должность вице-мэра по уборке

18 апреля 2025 в 13:54 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов думал об этом кадровом решении несколько лет Фото: Илья Московец © URA.RU Отставка вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова пройдет по жесткому сценарию: глава города Алексей Орлов ликвидирует должность. Об этом URA.RU рассказал сам Орлов. «Функционал, который Алексей Эдуардович Бубнов выполнял, я принял решение перераспределить между двумя другими заместителями. Всем, что касается содержания дорог, взаимодействия с районами при уборке территорий, будет заниматься — [в дополнение] к основным своим обязанностям Гейко Владимир Алексеевич. Все, что касается ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, требующего высокой квалификации, будет курировать Рустам Ахмедович Галямов», — уточнил Орлов. Окончательное решение уволить Бубнова он принял после публичной критики со стороны врио губернатора Дениса Паслера. Отвечая на вопрос URA.RU днем 16 апреля, Паслер заявил, что ему не нравится состояние общественных пространств в Екатеринбурге, и заочно потребовал от Орлова навести порядок. На совещании утром 17 апреля (Бубнова на нем не было) Орлов заявил, что, «видимо, проблема в кураторе» этой темы, и пообещал принять кадровое решение. В статусе замглавы города Бубнова работал с 2018 года. Он регулярно попадал в публичные скандалы — часто из-за неосторожных высказываний. Самый яркий пример — от 2023 года. В марте Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставка вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова пройдет по жесткому сценарию: глава города Алексей Орлов ликвидирует должность. Об этом URA.RU рассказал сам Орлов. «Функционал, который Алексей Эдуардович Бубнов выполнял, я принял решение перераспределить между двумя другими заместителями. Всем, что касается содержания дорог, взаимодействия с районами при уборке территорий, будет заниматься — [в дополнение] к основным своим обязанностям Гейко Владимир Алексеевич. Все, что касается ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, требующего высокой квалификации, будет курировать Рустам Ахмедович Галямов», — уточнил Орлов. Окончательное решение уволить Бубнова он принял после публичной критики со стороны врио губернатора Дениса Паслера. Отвечая на вопрос URA.RU днем 16 апреля, Паслер заявил, что ему не нравится состояние общественных пространств в Екатеринбурге, и заочно потребовал от Орлова навести порядок. На совещании утром 17 апреля (Бубнова на нем не было) Орлов заявил, что, «видимо, проблема в кураторе» этой темы, и пообещал принять кадровое решение. В статусе замглавы города Бубнова работал с 2018 года. Он регулярно попадал в публичные скандалы — часто из-за неосторожных высказываний. Самый яркий пример — от 2023 года. В марте Бубнов, оправдываясь за весеннюю грязь на улицах, заявил: «Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в темной». Это тут же стало мемом, и обсуждалось не только в медиа и соцсетях, но и в частных чиновничьих разговорах.