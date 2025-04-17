17 апреля 2025

Челябинцы выстроились в огромную очередь за бесплатными соснами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь за бесплатными саженцами появилась за час до запланированного начала
Очередь за бесплатными саженцами появилась за час до запланированного начала Фото:

На площади Революции в Челябинске стартовала акция «8000 саженцев» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всем желающим раздают трехлетние сосны, призывая делиться фотографиями с хештегом «8» как символом вечной памяти. Очередь за саженцами выстроилась в несколько колон еще до начала акции, передает корреспондент URA.RU c места событий.

«Мы не ожидали такого ажиотажа — люди начали собираться за час до начала, и нам пришлось начать раньше. Участвуют все: от школьников до пожилых. Очень важно дать каждому возможность посадить дерево в честь погибших в Великой Отечественной войне и передать память следующим поколениям. Сосна — это серьезное, высокое, большое дерево. Она будет расти десятилетиями, напоминая о подвигах», — рассказала URA.RU пресс-секретарь ГУ лесами региона Ксения Барыкина.

Акция организована главным управлением лесами Челябинской области. Каждый участник получает один саженец и памятку по уходу. Деревья специально выращены в питомнике Пласта и адаптированы к местному климату. Очередь растянулась уже к 11:00 — задолго до официального старта. Среди участников были замечены семьи с детьми, ветераны и молодежь.

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На площади Революции в Челябинске стартовала акция «8000 саженцев» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всем желающим раздают трехлетние сосны, призывая делиться фотографиями с хештегом «8» как символом вечной памяти. Очередь за саженцами выстроилась в несколько колон еще до начала акции, передает корреспондент URA.RU c места событий. «Мы не ожидали такого ажиотажа — люди начали собираться за час до начала, и нам пришлось начать раньше. Участвуют все: от школьников до пожилых. Очень важно дать каждому возможность посадить дерево в честь погибших в Великой Отечественной войне и передать память следующим поколениям. Сосна — это серьезное, высокое, большое дерево. Она будет расти десятилетиями, напоминая о подвигах», — рассказала URA.RU пресс-секретарь ГУ лесами региона Ксения Барыкина. Акция организована главным управлением лесами Челябинской области. Каждый участник получает один саженец и памятку по уходу. Деревья специально выращены в питомнике Пласта и адаптированы к местному климату. Очередь растянулась уже к 11:00 — задолго до официального старта. Среди участников были замечены семьи с детьми, ветераны и молодежь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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