На площади Революции в Челябинске стартовала акция «8000 саженцев» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всем желающим раздают трехлетние сосны, призывая делиться фотографиями с хештегом «8» как символом вечной памяти. Очередь за саженцами выстроилась в несколько колон еще до начала акции, передает корреспондент URA.RU c места событий.
«Мы не ожидали такого ажиотажа — люди начали собираться за час до начала, и нам пришлось начать раньше. Участвуют все: от школьников до пожилых. Очень важно дать каждому возможность посадить дерево в честь погибших в Великой Отечественной войне и передать память следующим поколениям. Сосна — это серьезное, высокое, большое дерево. Она будет расти десятилетиями, напоминая о подвигах», — рассказала URA.RU пресс-секретарь ГУ лесами региона Ксения Барыкина.
Акция организована главным управлением лесами Челябинской области. Каждый участник получает один саженец и памятку по уходу. Деревья специально выращены в питомнике Пласта и адаптированы к местному климату. Очередь растянулась уже к 11:00 — задолго до официального старта. Среди участников были замечены семьи с детьми, ветераны и молодежь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!