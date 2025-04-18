В Сбербанке спрогнозировали падение ставок по рыночной ипотеке

Ставки по рыночным ипотечным программам в России могут опуститься ниже 25% к концу мая 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Сейчас на рынке проходит активно информация о том, что Сбер и другие банки снижают ставки, следуя за рынком. Мы думаем, что этот тренд продолжится. Наверное, ставку ниже 25%, рыночную ставку, мы увидим ближе к концу мая», — заявил Попов. Его слова передает ТАСС.
Попов также отметил, что сейчас наблюдается определенное снижение ипотечных продаж, однако ситуация остается стабильной. По данным Сбербанка, в первом квартале 2025 года продажи ипотечных кредитов снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже сопоставимы с уровнем осени 2022 года. При этом Попов подчеркнул, что говорить о полной остановке ипотечного рынка пока не приходится.
Средний срок ипотечных кредитов в России продолжает расти. В феврале текущего года он приблизился к рекордным 26 годам, передает RT.
Основной причиной увеличения сроков ипотеки стало увеличение цен на жилье. Чтобы сделать ежемесячные платежи доступными, банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредитования.
Банки стали снижать ипотечные ставки. Так 16 апреля Сбербанк и ВТБ объявили о понижении процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы повысить доступности ипотеки для россиян.
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