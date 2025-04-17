В России начали брать ипотеку почти на 30 лет

Срок ипотечных кредитов в России приблизился к рекордным 26 годам
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство россиян будет выплачивать ипотеку на пенсии
Большинство россиян будет выплачивать ипотеку на пенсии Фото:

Средний срок ипотечных кредитов в России продолжает расти. В феврале 2025 года он приблизился к рекордным 26 годам (309,8 месяца). В сегменте кредитов на строящееся жилье этот показатель достиг уже 27 лет (323 месяца), сообщили в ЦБ.

«В России подскочил средний срок выданных ипотечных кредитов. Только за февраль показатель увеличился на пять месяцев и приблизился к рекордным 26 годам», — пишут «Известия» со ссылкой на предоставленные ЦБ данные. Основной причиной увеличения сроков ипотеки указывается подорожание жилья. 

Чтобы сделать ежемесячные платежи более доступными, банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредитования. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость в некоторых регионах растут на 20% в год, что также способствует удлинению сроков ипотечных ссуд.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в беседе с изданием подчеркнула, что рост цен на первичное жилье обусловлен не только увеличением себестоимости, но и искусственным завышением цен на фоне действия льготных программ. В результате, чтобы сохранить комфортный уровень платежей, многие заемщики выбирают более длительные сроки кредитования, иногда до 30 лет.

В феврале 2025 года доля рыночной ипотеки составила всего 13%, согласно данным ЦБ, что является рекордно низким показателем. Это также влияет на средний срок ипотечных кредитов, который продолжает расти.

По информации, предоставленной представителями ЦБ, на сегодняшний день более 50% ипотечных кредитов будут выплачиваться заемщиками уже на стадии пенсии. Для сравнения, во второй половине 2022 года этот показатель составлял всего 39%.

Ранее глава РФ Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он заявил о недопустимости взимания дополнительных комиссий банками.

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Средний срок ипотечных кредитов в России продолжает расти. В феврале 2025 года он приблизился к рекордным 26 годам (309,8 месяца). В сегменте кредитов на строящееся жилье этот показатель достиг уже 27 лет (323 месяца), сообщили в ЦБ. «В России подскочил средний срок выданных ипотечных кредитов. Только за февраль показатель увеличился на пять месяцев и приблизился к рекордным 26 годам», — пишут «Известия» со ссылкой на предоставленные ЦБ данные. Основной причиной увеличения сроков ипотеки указывается подорожание жилья.  Чтобы сделать ежемесячные платежи более доступными, банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредитования. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость в некоторых регионах растут на 20% в год, что также способствует удлинению сроков ипотечных ссуд. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в беседе с изданием подчеркнула, что рост цен на первичное жилье обусловлен не только увеличением себестоимости, но и искусственным завышением цен на фоне действия льготных программ. В результате, чтобы сохранить комфортный уровень платежей, многие заемщики выбирают более длительные сроки кредитования, иногда до 30 лет. В феврале 2025 года доля рыночной ипотеки составила всего 13%, согласно данным ЦБ, что является рекордно низким показателем. Это также влияет на средний срок ипотечных кредитов, который продолжает расти. По информации, предоставленной представителями ЦБ, на сегодняшний день более 50% ипотечных кредитов будут выплачиваться заемщиками уже на стадии пенсии. Для сравнения, во второй половине 2022 года этот показатель составлял всего 39%. Ранее глава РФ Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он заявил о недопустимости взимания дополнительных комиссий банками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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