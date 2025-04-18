Раскрыта личность свердловчанки, чью голову нашли в лесу в Серове. Фото

Найденная в лесу в Серове голова принадлежит 42-летней банкирше

18 апреля 2025 в 14:04 Размер текста - 17 +

Следователи считают, что двойное убийство произошло в ноябре 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Убитой в Серове (Свердловская область), чью голову 7 апреля нашли возле СНТ «Ягодка», оказалась 42-летняя Ольга С. Информацию URA.RU подтвердили два источника в силовой среде. «Ольга родом из Серова. Когда-то работала в банке», — сказал один из собеседников агентства. Как стало известно URA.RU, Ольга числилась в розыске серовской полиции. По предварительным данным, женщину и ее шестилетнего сына убили 10 ноября 2024 года. Подозреваемым в двойном убийстве стал 48-летний Александр Гоок, к которому Ольга с ребенком переехала незадолго до трагедии. Источник URA.RU говорил, что, по версии следствия, Гоок, пытаясь успокоить мальчика, случайно толкнул его, он ударился головой и умер. После этого Александр зарезал сожительницу и расчленил. Вероятно, он признался в преступлении, потому что участвовал в следственном эксперименте. Скоро ему изберут меру пресечения. О жуткой находке, которая потрясла Серов, стало известно 8 апреля. Голову с рыжими волосами нашли днем ранее. После этого развернулись масштабные поиски других останков. О том, что Гоок задержан, стало известно утром 18 апреля. Всю информацию о ЧП агентство собирает в этом сюжете. Ольга была в розыске МВД Фото: база розыска МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убитой в Серове (Свердловская область), чью голову 7 апреля нашли возле СНТ «Ягодка», оказалась 42-летняя Ольга С. Информацию URA.RU подтвердили два источника в силовой среде. «Ольга родом из Серова. Когда-то работала в банке», — сказал один из собеседников агентства. Как стало известно URA.RU, Ольга числилась в розыске серовской полиции. По предварительным данным, женщину и ее шестилетнего сына убили 10 ноября 2024 года. Подозреваемым в двойном убийстве стал 48-летний Александр Гоок, к которому Ольга с ребенком переехала незадолго до трагедии. Источник URA.RU говорил, что, по версии следствия, Гоок, пытаясь успокоить мальчика, случайно толкнул его, он ударился головой и умер. После этого Александр зарезал сожительницу и расчленил. Вероятно, он признался в преступлении, потому что участвовал в следственном эксперименте. Скоро ему изберут меру пресечения. О жуткой находке, которая потрясла Серов, стало известно 8 апреля. Голову с рыжими волосами нашли днем ранее. После этого развернулись масштабные поиски других останков. О том, что Гоок задержан, стало известно утром 18 апреля. Всю информацию о ЧП агентство собирает в этом сюжете.