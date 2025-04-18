Убитой в Серове (Свердловская область), чью голову 7 апреля нашли возле СНТ «Ягодка», оказалась 42-летняя Ольга С. Информацию URA.RU подтвердили два источника в силовой среде.
«Ольга родом из Серова. Когда-то работала в банке», — сказал один из собеседников агентства. Как стало известно URA.RU, Ольга числилась в розыске серовской полиции.
По предварительным данным, женщину и ее шестилетнего сына убили 10 ноября 2024 года. Подозреваемым в двойном убийстве стал 48-летний Александр Гоок, к которому Ольга с ребенком переехала незадолго до трагедии.
Источник URA.RU говорил, что, по версии следствия, Гоок, пытаясь успокоить мальчика, случайно толкнул его, он ударился головой и умер. После этого Александр зарезал сожительницу и расчленил. Вероятно, он признался в преступлении, потому что участвовал в следственном эксперименте. Скоро ему изберут меру пресечения.
О жуткой находке, которая потрясла Серов, стало известно 8 апреля. Голову с рыжими волосами нашли днем ранее. После этого развернулись масштабные поиски других останков. О том, что Гоок задержан, стало известно утром 18 апреля. Всю информацию о ЧП агентство собирает в этом сюжете.
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