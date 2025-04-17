Убийство шестилетнего мальчика и его 43-летней мамы, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, предположительно, произошло 10 ноября 2024 года. Подробности жуткой истории URA.RU рассказал источник в силовой среде.
По его словам, женщина с сыном переехали из Нижнего Тагила в Серов к 49-летнему Александру Гооку. «В тот вечер пара выпивала спиртное. Мальчик бегал в соседней комнате и якобы мешал Александру. Тот попытался его успокоить и случайно толкнул. Ребенок ударился головой и умер. Поняв, что произошло, Гоок зарезал свидетельницу преступления. И позже расчленил ее», — передал собеседник версию следствия.
Гоок был задержан накануне. Скоро суд изберет ему меру пресечения. По данным URA.RU, Александр ранее работал юристом по гражданским делам. Но перед трагедией потерял работу. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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