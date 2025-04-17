Происшествия Как произошло убийство ребенка и его матери, чью голову нашли в Серове. Фото Юрист случайно убил мальчика, а затем расправился с его мамой в Серове 18 апреля 2025 в 12:17 Размер текста - 17 + Предполагаемый преступник убил женщину ножом Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Убийство шестилетнего мальчика и его 43-летней мамы, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, предположительно, произошло 10 ноября 2024 года. Подробности жуткой истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, женщина с сыном переехали из Нижнего Тагила в Серов к 49-летнему Александру Гооку. «В тот вечер пара выпивала спиртное. Мальчик бегал в соседней комнате и якобы мешал Александру. Тот попытался его успокоить и случайно толкнул. Ребенок ударился головой и умер. Поняв, что произошло, Гоок зарезал свидетельницу преступления. И позже расчленил ее», — передал собеседник версию следствия. Гоок был задержан накануне. Скоро суд изберет ему меру пресечения. По данным URA.RU, Александр ранее работал юристом по гражданским делам. Но перед трагедией потерял работу. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Александр, вероятно, признался в преступлении Фото: предоставлено свердловским СУ СКР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Убийство шестилетнего мальчика и его 43-летней мамы, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, предположительно, произошло 10 ноября 2024 года. Подробности жуткой истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, женщина с сыном переехали из Нижнего Тагила в Серов к 49-летнему Александру Гооку. «В тот вечер пара выпивала спиртное. Мальчик бегал в соседней комнате и якобы мешал Александру. Тот попытался его успокоить и случайно толкнул. Ребенок ударился головой и умер. Поняв, что произошло, Гоок зарезал свидетельницу преступления. И позже расчленил ее», — передал собеседник версию следствия. Гоок был задержан накануне. Скоро суд изберет ему меру пресечения. По данным URA.RU, Александр ранее работал юристом по гражданским делам. Но перед трагедией потерял работу. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям