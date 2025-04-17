17 апреля 2025

Как произошло убийство ребенка и его матери, чью голову нашли в Серове. Фото

Юрист случайно убил мальчика, а затем расправился с его мамой в Серове
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Предполагаемый преступник убил женщину ножом Фото:
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В Серове в лесу нашли женскую голову

Убийство шестилетнего мальчика и его 43-летней мамы, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, предположительно, произошло 10 ноября 2024 года. Подробности жуткой истории URA.RU рассказал источник в силовой среде.

По его словам, женщина с сыном переехали из Нижнего Тагила в Серов к 49-летнему Александру Гооку. «В тот вечер пара выпивала спиртное. Мальчик бегал в соседней комнате и якобы мешал Александру. Тот попытался его успокоить и случайно толкнул. Ребенок ударился головой и умер. Поняв, что произошло, Гоок зарезал свидетельницу преступления. И позже расчленил ее», — передал собеседник версию следствия.

Гоок был задержан накануне. Скоро суд изберет ему меру пресечения. По данным URA.RU, Александр ранее работал юристом по гражданским делам. Но перед трагедией потерял работу. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

Александр, вероятно, признался в преступлении
Александр, вероятно, признался в преступлении
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Убийство шестилетнего мальчика и его 43-летней мамы, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, предположительно, произошло 10 ноября 2024 года. Подробности жуткой истории URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его словам, женщина с сыном переехали из Нижнего Тагила в Серов к 49-летнему Александру Гооку. «В тот вечер пара выпивала спиртное. Мальчик бегал в соседней комнате и якобы мешал Александру. Тот попытался его успокоить и случайно толкнул. Ребенок ударился головой и умер. Поняв, что произошло, Гоок зарезал свидетельницу преступления. И позже расчленил ее», — передал собеседник версию следствия. Гоок был задержан накануне. Скоро суд изберет ему меру пресечения. По данным URA.RU, Александр ранее работал юристом по гражданским делам. Но перед трагедией потерял работу. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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