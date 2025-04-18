Россельхознадзор запретил курганскому предприятию продавать творог из-за плохого качества

Молокоперерабатывающее предприятия из Курганской области допустило критическую ошибку при оформлении документов на творог, из-за чего лишилось возможности реализовывать свою продукцию. Организация не правильно указала концентрацию молочного жира. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Ведомство напомнило, что указание недостоверных сведений о производственной партии товара в ветеринарных сопроводительных документах является критической ошибкой согласно действующим правилам. «... уполномоченное лицо при оформлении транзакции „переработка/производство“ при использовании в качестве сырья для 350 кг творога жирностью 5 % обезжиренного молока объемом 5 тонн нарушил соотношение концентрации молочного жира в продукции...», — пишет Россельхознадзор.
В результате выявленного нарушения ведомство приостановило регистрацию молочного предприятия. Это привело к невозможности оформления производственных ветеринарных сопроводительных документов, теперь предприятие не сможет выпускать свою продукцию на рынок.
Ранее в Курганской области уже выявлялись нарушения на молокоперерабатывающих предприятиях: в одном из случаев организация незаконно продлила срок годности творога и развезла продукцию по магазинам. Россельхознадзор приостанавливал регистрацию предприятия и изымал товар из продажи.
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