Россельхознадзор запретил курганскому предприятию продавать творог из-за плохого качества

Россельхознадзор запретил курганскому предприятию продавать творог
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие не правильно указало концентрацию молочного жира в твороге
Предприятие не правильно указало концентрацию молочного жира в твороге Фото:

Молокоперерабатывающее предприятия из Курганской области допустило критическую ошибку при оформлении документов на творог, из-за чего лишилось возможности реализовывать свою продукцию. Организация не правильно указала концентрацию молочного жира. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ведомство напомнило, что указание недостоверных сведений о производственной партии товара в ветеринарных сопроводительных документах является критической ошибкой согласно действующим правилам. «... уполномоченное лицо при оформлении транзакции „переработка/производство“ при использовании в качестве сырья для 350 кг творога жирностью 5 % обезжиренного молока объемом 5 тонн нарушил соотношение концентрации молочного жира в продукции...», — пишет Россельхознадзор.

В результате выявленного нарушения ведомство приостановило регистрацию молочного предприятия. Это привело к невозможности оформления производственных ветеринарных сопроводительных документов, теперь предприятие не сможет выпускать свою продукцию на рынок.

Ранее в Курганской области уже выявлялись нарушения на молокоперерабатывающих предприятиях: в одном из случаев организация незаконно продлила срок годности творога и развезла продукцию по магазинам. Россельхознадзор приостанавливал регистрацию предприятия и изымал товар из продажи.

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Молокоперерабатывающее предприятия из Курганской области допустило критическую ошибку при оформлении документов на творог, из-за чего лишилось возможности реализовывать свою продукцию. Организация не правильно указала концентрацию молочного жира. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Ведомство напомнило, что указание недостоверных сведений о производственной партии товара в ветеринарных сопроводительных документах является критической ошибкой согласно действующим правилам. «... уполномоченное лицо при оформлении транзакции „переработка/производство“ при использовании в качестве сырья для 350 кг творога жирностью 5 % обезжиренного молока объемом 5 тонн нарушил соотношение концентрации молочного жира в продукции...», — пишет Россельхознадзор. В результате выявленного нарушения ведомство приостановило регистрацию молочного предприятия. Это привело к невозможности оформления производственных ветеринарных сопроводительных документов, теперь предприятие не сможет выпускать свою продукцию на рынок. Ранее в Курганской области уже выявлялись нарушения на молокоперерабатывающих предприятиях: в одном из случаев организация незаконно продлила срок годности творога и развезла продукцию по магазинам. Россельхознадзор приостанавливал регистрацию предприятия и изымал товар из продажи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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