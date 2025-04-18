Вынесен приговор москвичу, который изнасиловал и изрезал ножом 16-летнюю девушку

Москвичу, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, дали 24 года колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил москвича за убийство девушки в Подольске к 24 годам колонии строго режима
Суд приговорил москвича за убийство девушки в Подольске к 24 годам колонии строго режима Фото:

Московский областной суд вынес приговор жителю столицы, который обвинялся в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 16-летней девушки. Обвиняемому дали 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.

«Собранные следователем доказательства легли в основу обвинения. [Обвиняемому] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. 

По данным следствия, преступление было совершено днем 10 марта 2023 года. Молодой человек пришел в квартиру к своей знакомой в Подольске. Между ними возник конфликт. Злоумышленник избил девушку и изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он нанес несовершеннолетней не менее 41 удара ножом в область шеи. Затем запер входную дверь квартиры, чтобы ей не смогли оказать помощь, и скрылся.

Девушка скончалась в машине скорой помощи. На следующий день подозреваемого удалось задержать. Расследование этого дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России по поручению председателя ведомства.

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Московский областной суд вынес приговор жителю столицы, который обвинялся в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 16-летней девушки. Обвиняемому дали 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. «Собранные следователем доказательства легли в основу обвинения. [Обвиняемому] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.  По данным следствия, преступление было совершено днем 10 марта 2023 года. Молодой человек пришел в квартиру к своей знакомой в Подольске. Между ними возник конфликт. Злоумышленник избил девушку и изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он нанес несовершеннолетней не менее 41 удара ножом в область шеи. Затем запер входную дверь квартиры, чтобы ей не смогли оказать помощь, и скрылся. Девушка скончалась в машине скорой помощи. На следующий день подозреваемого удалось задержать. Расследование этого дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России по поручению председателя ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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