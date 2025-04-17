17 апреля 2025

Аналитики назвали самые популярные виды рассады в ХМАО

Самые популярные виды рассады в ХМАО — петунии и баклажаны
© Служба новостей «URA.RU»
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Петунии - самые популярные цветы у югорских дачников
Петунии - самые популярные цветы у югорских дачников Фото:

В Югре дачники активнее всего приобретают петунии и баклажаны. А самые значительные объемы продаж приходятся на клубнику, петунии, и розы, сообщили URA.RU аналитики сервиса объявлений «Авито».

«Заметнее всего выросли продажи саженцев петуний и баклажанов — в пять раз, также выросли в четыре раза продажи помидоров. При этом по доле продаж лидируют клубника, петунии и розы», — следует из исследования сервиса.

Продажи рассады в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли в пять раз. Относительно аналогичного периода прошлого года саженцы в целом стали покупать чаще на 85%. Эксперты связывают это с ростом интереса жителей региона к огородничеству.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО вырастила гигантские тыквы. Вес одного овоща составил 30 килограмм. 

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В Югре дачники активнее всего приобретают петунии и баклажаны. А самые значительные объемы продаж приходятся на клубнику, петунии, и розы, сообщили URA.RU аналитики сервиса объявлений «Авито». «Заметнее всего выросли продажи саженцев петуний и баклажанов — в пять раз, также выросли в четыре раза продажи помидоров. При этом по доле продаж лидируют клубника, петунии и розы», — следует из исследования сервиса. Продажи рассады в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли в пять раз. Относительно аналогичного периода прошлого года саженцы в целом стали покупать чаще на 85%. Эксперты связывают это с ростом интереса жителей региона к огородничеству. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО вырастила гигантские тыквы. Вес одного овоща составил 30 килограмм. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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