Аналитики назвали самые популярные виды рассады в ХМАО

В Югре дачники активнее всего приобретают петунии и баклажаны. А самые значительные объемы продаж приходятся на клубнику, петунии, и розы, сообщили URA.RU аналитики сервиса объявлений «Авито».
«Заметнее всего выросли продажи саженцев петуний и баклажанов — в пять раз, также выросли в четыре раза продажи помидоров. При этом по доле продаж лидируют клубника, петунии и розы», — следует из исследования сервиса.
Продажи рассады в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли в пять раз. Относительно аналогичного периода прошлого года саженцы в целом стали покупать чаще на 85%. Эксперты связывают это с ростом интереса жителей региона к огородничеству.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО вырастила гигантские тыквы. Вес одного овоща составил 30 килограмм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!