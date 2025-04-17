В Челябинске легендарный памятник труженикам тыла «Катюша», представленный в виде советской боевой машины, покрасят в исторический зеленый цвет. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.
«Проведено укрепление нижней части постамента „Катюши“ (памятник расположен в сквере за ДК имени Колющенко — прим. URA.RU). После он будет облицован гранитной плиткой. В скором времени „Катюшу“ покрасят в исторический зеленый цвет, восстановят утраченные детали», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале результаты проверки ремонта челябинских монументов и мемориалов, посвященных Великой Победе.
На Аллее Славы около «Вечного огня» рабочие заменили часть гранитных плит и покрыли их специальным составом. Завершилась ревизия газового оборудования.
Еще один важный объект, посвященный Великой Победе, памятник спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он установлен возле ледового дворца «Уральская молния» в 1975 году. Сейчас монумент остался без хозяина. «Дал поручение привести в порядок ступени, ведущие к памятнику. Директор дворца Денис Лапотышкин заверил, что ремонт будет выполнен в ближайшие дни», — сообщил Лошкин.
Реконструкция Лесного кладбища и мемориала «Скорбящие матери» стала самым масштабным проектом. Здесь в этом году благоустроят территорию с сохранением всех исторических ценностей. Всего в Челябинске 83 памятника и порядка 200 мемориальных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны. Все они к 9 мая будут приведены в порядок.
Пять лет назад Челябинск одним из первых в России получил звание «Город трудовой доблести». Титул присваивают за большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Челябинск в годы войны стал родиной танков и приютом для тысяч беженцев. За что еще Челябинск увековечили, читайте в материале, ранее опубликованном на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!