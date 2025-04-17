17 апреля 2025

Легендарную «Катюшу» в Челябинске покрасят в исторический зеленый цвет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Катюшу» к празднику покрасят в зеленый цвет
«Катюшу» к празднику покрасят в зеленый цвет Фото:

В Челябинске легендарный памятник труженикам тыла «Катюша», представленный в виде советской боевой машины, покрасят в исторический зеленый цвет. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.

«Проведено укрепление нижней части постамента „Катюши“ (памятник расположен в сквере за ДК имени Колющенко — прим. URA.RU). После он будет облицован гранитной плиткой. В скором времени „Катюшу“ покрасят в исторический зеленый цвет, восстановят утраченные детали», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале результаты проверки ремонта челябинских монументов и мемориалов, посвященных Великой Победе.

На Аллее Славы около «Вечного огня» рабочие заменили часть гранитных плит и покрыли их специальным составом. Завершилась ревизия газового оборудования.

Еще один важный объект, посвященный Великой Победе, памятник спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он установлен возле ледового дворца «Уральская молния» в 1975 году. Сейчас монумент остался без хозяина. «Дал поручение привести в порядок ступени, ведущие к памятнику. Директор дворца Денис Лапотышкин заверил, что ремонт будет выполнен в ближайшие дни», — сообщил Лошкин.

Реконструкция Лесного кладбища и мемориала «Скорбящие матери» стала самым масштабным проектом. Здесь в этом году благоустроят территорию с сохранением всех исторических ценностей. Всего в Челябинске 83 памятника и порядка 200 мемориальных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны. Все они к 9 мая будут приведены в порядок.

Пять лет назад Челябинск одним из первых в России получил звание «Город трудовой доблести». Титул присваивают за большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Челябинск в годы войны стал родиной танков и приютом для тысяч беженцев. За что еще Челябинск увековечили, читайте в материале, ранее опубликованном на URA.RU.

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В Челябинске легендарный памятник труженикам тыла «Катюша», представленный в виде советской боевой машины, покрасят в исторический зеленый цвет. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин. «Проведено укрепление нижней части постамента „Катюши“ (памятник расположен в сквере за ДК имени Колющенко — прим. URA.RU). После он будет облицован гранитной плиткой. В скором времени „Катюшу“ покрасят в исторический зеленый цвет, восстановят утраченные детали», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале результаты проверки ремонта челябинских монументов и мемориалов, посвященных Великой Победе. На Аллее Славы около «Вечного огня» рабочие заменили часть гранитных плит и покрыли их специальным составом. Завершилась ревизия газового оборудования. Еще один важный объект, посвященный Великой Победе, памятник спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он установлен возле ледового дворца «Уральская молния» в 1975 году. Сейчас монумент остался без хозяина. «Дал поручение привести в порядок ступени, ведущие к памятнику. Директор дворца Денис Лапотышкин заверил, что ремонт будет выполнен в ближайшие дни», — сообщил Лошкин. Реконструкция Лесного кладбища и мемориала «Скорбящие матери» стала самым масштабным проектом. Здесь в этом году благоустроят территорию с сохранением всех исторических ценностей. Всего в Челябинске 83 памятника и порядка 200 мемориальных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны. Все они к 9 мая будут приведены в порядок. Пять лет назад Челябинск одним из первых в России получил звание «Город трудовой доблести». Титул присваивают за большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Челябинск в годы войны стал родиной танков и приютом для тысяч беженцев. За что еще Челябинск увековечили, читайте в материале, ранее опубликованном на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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