Песков — URA.RU: ЕС не настроен на мирное урегулирование по Украине

Песков: Европа не настроена на мирное урегулирование по Украине
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В Кремле уверены, что Европа не настроена на мирное урегулирование по Украине
В Кремле уверены, что Европа не настроена на мирное урегулирование по Украине Фото:

Кремль скептически относится к подключению ЕС к мирному процессу по Украине. Европейские страны не настроены на урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока сложно сказать [чего ждать от Европы в этом процессе]. Мы никаких призывов к миру от Европы не слышали. Там были наоборот призывы в милитаризации самой Европы и Украины. То, что мы слышали от европейцев за последнее время, вряд ли может способствовать поиску мирного урегулирования», — заявил Песков.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США перестанут пытаться добиться мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят реальную возможность заключить сделку. Он также отметил, что Европа должна быть вовлечена в мирный процесс. Первые переговоры США провели накануне с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании.

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Кремль скептически относится к подключению ЕС к мирному процессу по Украине. Европейские страны не настроены на урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока сложно сказать [чего ждать от Европы в этом процессе]. Мы никаких призывов к миру от Европы не слышали. Там были наоборот призывы в милитаризации самой Европы и Украины. То, что мы слышали от европейцев за последнее время, вряд ли может способствовать поиску мирного урегулирования», — заявил Песков. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США перестанут пытаться добиться мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят реальную возможность заключить сделку. Он также отметил, что Европа должна быть вовлечена в мирный процесс. Первые переговоры США провели накануне с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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