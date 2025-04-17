17 апреля 2025

Потянуло на клубничку: жители ХМАО бросились скупать ягодную рассаду

В ХМАО фаворитом среди ягодной рассады стала клубника
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена клубничной рассады в ХМАО - 250 рублей
Цена клубничной рассады в ХМАО - 250 рублей Фото:

В Югре самой популярной ягодной рассадой стала клубника. Такие данные привели URA.RU в пресс-службе «Авито».

«Среди ягод особым спросом пользуется клубника, эта рассада занимает первое место по росту продаж. За последний месяц ее стали покупать в три раза чаще», — отмечают аналитики сервиса.

Цена саженца зависит от сорта, в среднем стоит 250 рублей. За малину просят 200 рублей за один саженец, а самая дорогая ягодная рассада — голубика, ее продают по 850 рублей.

Первенство по росту продаж среди садовых цветов получили петунии. Средняя цена составила 50 рублей. Также в этом сезоне в 2,5 раза выросли продажи клематисов, рассада обойдется примерно в 200 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что рассада петуний и баклажанов стала лидером по покупкам у жителей ХМАО. Спрос среди дачников региона вырос в пять раз.

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В Югре самой популярной ягодной рассадой стала клубника. Такие данные привели URA.RU в пресс-службе «Авито». «Среди ягод особым спросом пользуется клубника, эта рассада занимает первое место по росту продаж. За последний месяц ее стали покупать в три раза чаще», — отмечают аналитики сервиса. Цена саженца зависит от сорта, в среднем стоит 250 рублей. За малину просят 200 рублей за один саженец, а самая дорогая ягодная рассада — голубика, ее продают по 850 рублей. Первенство по росту продаж среди садовых цветов получили петунии. Средняя цена составила 50 рублей. Также в этом сезоне в 2,5 раза выросли продажи клематисов, рассада обойдется примерно в 200 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что рассада петуний и баклажанов стала лидером по покупкам у жителей ХМАО. Спрос среди дачников региона вырос в пять раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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