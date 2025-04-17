Потянуло на клубничку: жители ХМАО бросились скупать ягодную рассаду

В Югре самой популярной ягодной рассадой стала клубника. Такие данные привели URA.RU в пресс-службе «Авито».
«Среди ягод особым спросом пользуется клубника, эта рассада занимает первое место по росту продаж. За последний месяц ее стали покупать в три раза чаще», — отмечают аналитики сервиса.
Цена саженца зависит от сорта, в среднем стоит 250 рублей. За малину просят 200 рублей за один саженец, а самая дорогая ягодная рассада — голубика, ее продают по 850 рублей.
Первенство по росту продаж среди садовых цветов получили петунии. Средняя цена составила 50 рублей. Также в этом сезоне в 2,5 раза выросли продажи клематисов, рассада обойдется примерно в 200 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что рассада петуний и баклажанов стала лидером по покупкам у жителей ХМАО. Спрос среди дачников региона вырос в пять раз.
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