В Тюмени ремонтируют объездную дорогу в районе Мыса

В Тюмени отремонтируют пять километров дорожного полотна на объездной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.
«Пять километров дороги на объездной от микрорайона Мыс до Зайково отремонтируют в ближайшее время. Специалисты приступили к фрезеровке старого асфальта на путепроводе между Мысом и Лесобазой», — передает ведомство.
На данный момент рабочие уже снимают часть старого асфальта на мосту через Туру. Впоследствии аналогичные работы пройдут на двух съездах с развязки в этом районе. Ремонт дороги будет продолжаться и в ночное время.
Ранее тюменские власти приступили к реализации плана по строительству второй объездной дороги. Для этого в Тюмени планируют изъять несколько земельных участков.
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