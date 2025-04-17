17 апреля 2025

В Тюмени ремонтируют объездную дорогу в районе Мыса

Пять километров дороги на объездной отремонтируют в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Здесь обновят пять километров дорожного полотна
Здесь обновят пять километров дорожного полотна Фото:

В Тюмени отремонтируют пять километров дорожного полотна на объездной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

«Пять километров дороги на объездной от микрорайона Мыс до Зайково отремонтируют в ближайшее время. Специалисты приступили к фрезеровке старого асфальта на путепроводе между Мысом и Лесобазой», — передает ведомство.

На данный момент рабочие уже снимают часть старого асфальта на мосту через Туру. Впоследствии аналогичные работы пройдут на двух съездах с развязки в этом районе. Ремонт дороги будет продолжаться и в ночное время.

Ранее тюменские власти приступили к реализации плана по строительству второй объездной дороги. Для этого в Тюмени планируют изъять несколько земельных участков.

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В Тюмени отремонтируют пять километров дорожного полотна на объездной дороге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона. «Пять километров дороги на объездной от микрорайона Мыс до Зайково отремонтируют в ближайшее время. Специалисты приступили к фрезеровке старого асфальта на путепроводе между Мысом и Лесобазой», — передает ведомство. На данный момент рабочие уже снимают часть старого асфальта на мосту через Туру. Впоследствии аналогичные работы пройдут на двух съездах с развязки в этом районе. Ремонт дороги будет продолжаться и в ночное время. Ранее тюменские власти приступили к реализации плана по строительству второй объездной дороги. Для этого в Тюмени планируют изъять несколько земельных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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