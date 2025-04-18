В Брянске три студента получили сроки за участие в террористическом сообществе

В Брянске суд приговорил троих иностранных студентов к шести, восьми и девяти годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе и публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 6 лет в колонии общего режима, 8 лет и 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, далее в колонии строгого режима», — заявили в региональном ведомстве на официальной странице ВКонтакте. Как отметили в СК, двое студентов были осуждены по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), и еще один — по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
По версии следствия, в 2022 году студенты вступили в онлайн-сообщество, разделяющее идеологию запрещенной в РФ террористической организации. Они занимались оправданием и пропагандой ее деятельности. Один из осужденных опубликовал оправдывающее терроризм видео в соцсети. Однако преступление было пресечено УФСБ и полицией.
Ранее аналогичные уголовные дела рассматривались и в других регионах России. Так, в Санкт-Петербурге суд приговорил гражданина Таджикистана к трем годам колонии за размещение в интернете комментариев с оправданием теракта в «Крокусе» в марте 2024 года. Суд также запретил ему два года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.
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