10 апреля 2025

В Петербурге суд признал виновным иностранца, оправдывавшего теракт в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил три года лишения свободы в ИК общего режима
Суд назначил три года лишения свободы в ИК общего режима Фото:

В Петербурге суд признал виновным гражданина Таджикистана за публичное оправдание терроризма. Мужчина в 2024 году разместил комментарии с оправданием действий террористов в «Крокусе». Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«В Петербурге приезжий признан виновным в публичном оправдании терроризма», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, приговором предусмотрено лишение права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете на два года.

Обвиняемый в период с 23 по 24 марта 2024 года разместил в интернете комментарии, содержащие оправдание террористического акта. Эти действия были квалифицированы как публичное оправдание терроризма.

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В Петербурге суд признал виновным гражданина Таджикистана за публичное оправдание терроризма. Мужчина в 2024 году разместил комментарии с оправданием действий террористов в «Крокусе». Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «В Петербурге приезжий признан виновным в публичном оправдании терроризма», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, приговором предусмотрено лишение права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете на два года. Обвиняемый в период с 23 по 24 марта 2024 года разместил в интернете комментарии, содержащие оправдание террористического акта. Эти действия были квалифицированы как публичное оправдание терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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