В Петербурге суд признал виновным иностранца, оправдывавшего теракт в «Крокусе»

В Петербурге суд признал виновным гражданина Таджикистана за публичное оправдание терроризма. Мужчина в 2024 году разместил комментарии с оправданием действий террористов в «Крокусе». Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«В Петербурге приезжий признан виновным в публичном оправдании терроризма», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Суд назначил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, приговором предусмотрено лишение права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете на два года.
Обвиняемый в период с 23 по 24 марта 2024 года разместил в интернете комментарии, содержащие оправдание террористического акта. Эти действия были квалифицированы как публичное оправдание терроризма.
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