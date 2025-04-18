Российские войска освободили Валентиновку в ДНР

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Освобождены четыре населенных пункта в ДНР
Освобождены четыре населенных пункта в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили Валентиновку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. В освобождении населенного пункта были задействованы подразделения группировки войск «Южная». Также освобождены еще три населенных пункта в ДНР.

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Российские войска освободили Валентиновку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. В освобождении населенного пункта были задействованы подразделения группировки войск «Южная». Также освобождены еще три населенных пункта в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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