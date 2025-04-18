Освобождены четыре населенных пункта в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили Валентиновку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. В освобождении населенного пункта были задействованы подразделения группировки войск «Южная». Также освобождены еще три населенных пункта в ДНР.
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