SHAMAN стал скрывать Мизулину: тайно привез на престижную премию

Ярослав Дронов, более известный, как SHAMAN, не так давно во всеуслышание объявил об изменениях в личной жизни. На своем сольнике в Москве артист признался, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Слухи об их нежной дружбе начали курсировать в тусовке еще с конца лета. Однако артист на них упорно не реагировал. Теперь Ярослав удивил всех новой выходкой: Екатерину он стал скрывать от посторонних.
На днях Дронов появился на музыкальной премии «Шансон года 2025». За наградой артист приехал не один, а в компании своей нынешней возлюбленной Екатерины Мизулиной. Правда, об этом мало, кто догадывался. Ярослав в этот вечер постарался сделать все, чтобы визит Кати остался незамеченным.
Перед выступлением SHAMAN и Екатерина не выходили из гримерки. А после коротким путем, минуя журналистов и различных зевак, отправились к сцене. Пока Ярослав пел, Екатерина находилась за кулисами. Она стояла у сцены и не сводила с любимого глаз. Зрители по традиции встретили SHAMANа тепло. А во время его «Встанем» дружно поднялись со своих мест.
Служу России, — заявил артист, получая престижную статуэтку.
После награждения артистам предстояло пройти в зону прессы. Однако Ярослав сразу этого делать не стал. Взяв за руку Екатерину, он в окружении охранников проводил ее в комнату отдыха. И только потом вышел к журналистам, которые и не догадывались, что возлюбленная его ожидает в гримерке.
По пути к SHAMANy подошла одна из журналисток и поинтересовалась любимым женским именем.
Екатерина, — без промедления заявил артист.
В этот вечер Ярослав рассказывал, что самая главная награда для него — это народная любовь. «Вот уже три года, даже больше, народ меня радует этой наградой, — философски заявил Дронов. — Не перестает радовать».
Также певец признался, что несмотря на всенародную любовь и высокие гонорары, обзавестись недвижимостью в столице Дронов еще не успел. «У меня дома нет: я в Москве бываю наездами, — говорит артист. — По большей части нахожусь в турах. А в Москве — считанные дни: не дома, а в съемной квартире. Но это все равно считанные дни. Квартиры, дома у меня тут нет».
Ярослав рассказал о своем идеальном выходном. «Для меня самое важное, чтобы было тихо, спокойно и комфортно», — сообщил артист.
Задерживаться долго в зоне прессы Ярослав в этот вечер не стал: видимо, торопился к Екатерине. Из концертного зала они также постарались выйти незамеченными.
Ярослав оберегает Катю, не хочет, чтобы ее донимали лишними вопросами, — пояснили нам знающие ситуацию люди. – Они живут по принципу: «Счастье любит тишину». Поэтому он старается лишний раз ее не светить ни перед кем, в том числе и перед журналистами.
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