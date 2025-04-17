17 апреля 2025

В ХМАО снизились объемы добычи нефти и газа. Инфографика

Объемы добычи нефти и газа в ХМАО упали на 7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень добычи полезных ископаемых в ХМАО упал на 7%
Уровень добычи полезных ископаемых в ХМАО упал на 7% Фото:

В Югре зафиксировали падение объемов добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ. Индекс промышленного производства (мера роста или падения объемов выпуска продукции) в отрасли снизился на 7%, сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.

«За январь–февраль 2025 года индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых в ХМАО составил 92,7% к аналогичному периоду 2024 года. В феврале к январю 2025 года показатель составил 90,7%», — говорится в статистическом отчете.

Показатели свидетельствуют о том, что за первые два месяца этого года в ХМАО добыли на 7% меньше полезных ископаемых, чем за те же два месяца в 2024 году. Снижение затронуло и услуги, связанные с добычей. Объем таких услуг стал немного меньше, чем в январе, — на 2%, а по сравнению с февралем прошлого года упал сильнее — почти на 15%.

Ранее URA.RU писало, что в 2024 году в ХМАО обрушилась прибыль нефтяных компаний. За год она сократилась на 222,8 млрд рублей.

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В Югре зафиксировали падение объемов добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ. Индекс промышленного производства (мера роста или падения объемов выпуска продукции) в отрасли снизился на 7%, сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата. «За январь–февраль 2025 года индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых в ХМАО составил 92,7% к аналогичному периоду 2024 года. В феврале к январю 2025 года показатель составил 90,7%», — говорится в статистическом отчете. Показатели свидетельствуют о том, что за первые два месяца этого года в ХМАО добыли на 7% меньше полезных ископаемых, чем за те же два месяца в 2024 году. Снижение затронуло и услуги, связанные с добычей. Объем таких услуг стал немного меньше, чем в январе, — на 2%, а по сравнению с февралем прошлого года упал сильнее — почти на 15%. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году в ХМАО обрушилась прибыль нефтяных компаний. За год она сократилась на 222,8 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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