В Югре зафиксировали падение объемов добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ. Индекс промышленного производства (мера роста или падения объемов выпуска продукции) в отрасли снизился на 7%, сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.
«За январь–февраль 2025 года индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых в ХМАО составил 92,7% к аналогичному периоду 2024 года. В феврале к январю 2025 года показатель составил 90,7%», — говорится в статистическом отчете.
Показатели свидетельствуют о том, что за первые два месяца этого года в ХМАО добыли на 7% меньше полезных ископаемых, чем за те же два месяца в 2024 году. Снижение затронуло и услуги, связанные с добычей. Объем таких услуг стал немного меньше, чем в январе, — на 2%, а по сравнению с февралем прошлого года упал сильнее — почти на 15%.
Ранее URA.RU писало, что в 2024 году в ХМАО обрушилась прибыль нефтяных компаний. За год она сократилась на 222,8 млрд рублей.
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