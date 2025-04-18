В федерации скейтбординга РФ отреагировали на скандал с рампой у памятника Ленину в Верхней Пышме

Власти Верхней Пышмы (Свердловская область) решили осторожничать, когда в соцсетях возмутились их решением согласовать скейт-площадку у памятника Ленину, хотя наоборот могли привлечь молодежь к историческому наследию. Таким мнением с URA.RU поделился президент федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
«Все описано еще у классиков: как бы чего не вышло. Часто у чиновников мы видим отношение: пусть лучше ничего не будет, а вдруг кто-то что-то скажет. С негативом тоже надо уметь работать, а не просто отгораживаться от него. <...> Я лично не вижу здесь ничего оскорбительного для памяти Ленина. Она тоже неоднозначна. Можно сказать, что он царя убил. И встанет вопрос, кто здесь более сакральная личность», — высказался Вдовин.
Также он добавил, что федерация сосредоточена лишь на деятельности сборной России по скейтбордингу и организации чемпионатов РФ. Одобрения, какие площадки и где строить, организация не выдает. Сам Вдовин узнал о рампе на памятнике Ленину уже после того, как ее там построили.
«Пусть лучше он привлекает внимание и будет популярным через соцсети, чем будет ржаветь или пылиться. Все-таки мы катаемся не по голове, а по основанию. Для КПРФ это была бы отличная реклама по привлечению молодежи», — добавил он.
Сейчас памятник огражден забором, так как реконструкция до сих пор не завершилась. Вход на площадь ограничен. В мэрии Верхней Пышмы при этом назвали рампу у памятника «визуализацией» и «недоброй шуткой». По словам чиновников, скейт-площадка по проекту размещена в другом месте.
PR-директор Legato Construction, которая занималась проектом, Екатерина Елагина подтвердила агентству, что мэрия согласовывала скейт-площадку. Были проведены общественные слушания, новость публиковалась в местных газетах, в курсе были активисты и общественники. «Мы когда все это придумывали, не вкладывали идею осквернения памятников. Мы выступали за то, что памятник Владимира Ильича, встроенный в скейт-парк, наоборот, даже привлечет внимание молодежи к его фигуре»,— отметила Елагина.
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