В Челябинске остановки общественного транспорта «31-й микрорайон» переименованы в «Кафедральный собор». Такое решение по многочисленным просьбам горожан принял глава города Алексей Лошкин, сообщает пресс-служба мэрии.
«По многочисленным обращениям горожан Алексей Лошкин принял решение изменить название остановки „31-й микрорайон“. Новый вариант — „Кафедральный собор“ — выбран исходя из близости одноименного православного храма, являющегося знаковой достопримечательностью города и одним из центров духовного притяжения», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Вывески на остановках на проспекте Победы и улице Салавата Юлаева уже изменены. Теперь челябинцам и гостям города будет проще ориентироваться при передвижении на общественном транспорте. Изменения в транспортные схемы внесут в ближайшее время.
В нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова завершено обновление внутреннего убранства. В ночь с 19 на 20 апреля там пройдет Пасхальная служба, которую возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сообщила ранее пресс-служба храма.
Кафедральный собор в центре Челябинска закрыли в 1931 году, а в 1932-м разобран на кирпичи. Решение о строительстве нового собора было принято в начале 2000-х. Главную роль в восстановлении храма сыграла «Русская медная компания» (РМК). Работы велись под личным контролем основателя компании, мецената Игоря Алтушкина.
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