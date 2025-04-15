В Челябинске завершено обновление внутреннего убранства в нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова. В ночь с 19 на 20 апреля там состоится Пасхальная служба, которую возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
«В ночь с 19 на 20 апреля здесь начнется крестный ход, затем состоится служба. Днем развернется праздничная программа. Ее откроет выступление Архиерейского мужского хора Челябинской митрополии. После на территории собора горожан ждут народные гуляния. Пройдет бесплатная экскурсия для всех желающих, завершится день Пасхальной вечерней», — говорится в группе кафедрального собора в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас продолжаются работы в верхнем храме. В феврале в собор привезли первые иконы. Их написали сестры Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга.
16 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил собор во время визита именитого хоккеиста Владислава Третьяка. Легендарный советский спортсмен восхитился архитектурой и убранством святыни.
Кафедральный собор в центре Челябинска был закрыт в 1931 году, а в 1932-м разобран на кирпичи. Решение построить новый собор принято в начале 2000-х. Ключевую роль в восстановлении храма сыграла «Русская медная компания». Работы велись под личным контролем основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина.
Храм стал самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста его высота — почти 74 метра. Христорождественский собор также стал самым вместительным храмом в Уральском федеральном округе. Трансляцию освящения крестильного храма кафедрального собора в апреле 2024 года увидели более трех тысяч человек.
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