На праймериз в Челябинской области ждут кандидатов, связанных с СВО

Муниципалитетам Челябинской области спустили 10-процентную квоту на участников праймериз «Единой России», связанных с СВО. Как URA.RU сообщил источник в реготделении партии, это могут быть не только участники спецоперации, но и их близкие родственники, а также волонтеры.
«На праймериз в депутаты собраний городских и муниципальных округов должно быть не менее 10% кандидатов, связанных с СВО. Это могут быть не только бойцы, но и их жены, родители, а также активные волонтеры, принимавшие участие в сборе гумпомощи и доставке ее „за ленточку“. Тему курирует вице-губернатор Роман Воллерт», — сообщил источник.
На праймериз в большинстве муниципалитетов такие кандидаты уже заявились. Так, в Троицке это инструктор по БПЛА Анатолий Зуев, в Красноармейском районе — охранник Виталий Вострецов, в Кунашакском округе — подполковник, кавалер двух орденов Мужества Артур Зарипов. А в Копейске на депутатский мандат претендует учредитель и руководитель АНО «Копейский народный фронт-вместе» Ирина Горькова. Хотя она формально не участник СВО, за содействие военнослужащим она награждена четырьмя медалями.
До завершения приема заявок на праймериз осталась неделя. По информации источника агентства, список кандидатов, связанных с СВО, еще пополнится.
Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента.
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