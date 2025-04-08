Участник СВО Артур Зарипов намерен стать депутатом в Кунашакском районе

Участник СВО и кавалер двух орденов «Мужества» Артур Зарипов подал документы на праймериз «Единой России» в качестве кандидата на пост депутата райсобрания Кунашакского района Челябинской области. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.
«Зарипов Артур Русланович, участник СВО. Военнослужащий по контракту, заместитель командира части», — сообщается о кандидате на сайте праймериз.
В сентябре 2022 года Зарипов прикрывал отход своей группы на одной из высот Донецкого направления. Противник начал вести по нему стрельбу из танка. Раненый полковник несколько часов оставался под вражеским огнем. Спастись ему помогли бойцы казачьего батальона «Терек». Они 200 метров ползком тащили раненого офицера до укрытия. До сих пор Зарипов благодарен им за спасение.
В том бою Зарипов получил тяжелые ранения: осколками ему повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра.
Военный нуждался в квалифицированной медпомощи. После вмешательства URA.RU и при помощи правительства области он смог попасть в центр Илизарова, где ему восстановили ногу. Но с дальнейшим лечением начались проблемы. Сначала Зарипова объявили самовольщиком. Лишь после общественного резонанса вопрос был решен. После его выгнали из госпиталя, где он лечил раненое горло. Военный тогда назвал происходящее театром абсурда. Он делал все возможное, чтобы восстановиться и вернуться на службу, но вместо этого сталкивался с проблемами и непониманием. Сейчас Зарипов продолжает лечение.
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