Россия передала Украине тела 909 погибших боевиков ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тела украинских боевиков передали на родину (фото из архива)
Тела украинских боевиков передали на родину (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получила от России тела 909 погибших военнослужащих ВСУ. Факт обмена подтвердил координационный штаб по вопросам военнопленных Украины.

«Тела погибших будут переданы представителям МВД и судебно-медицинской экспертизы... Следователями совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в telegram-канале штаба.

Согласно данным украинского штаба, боевики были ликвидированы на кураховском, покровском, угледарском, артемовском, запорожском направлениях, в Сумской и Харьковской областях и в ЛНР. Предыдущий обмен состоялся 28 марта, России передали тела 43 военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина получила от России тела 909 погибших военнослужащих ВСУ. Факт обмена подтвердил координационный штаб по вопросам военнопленных Украины. «Тела погибших будут переданы представителям МВД и судебно-медицинской экспертизы... Следователями совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в telegram-канале штаба. Согласно данным украинского штаба, боевики были ликвидированы на кураховском, покровском, угледарском, артемовском, запорожском направлениях, в Сумской и Харьковской областях и в ЛНР. Предыдущий обмен состоялся 28 марта, России передали тела 43 военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...