Россия передала Украине тела 909 погибших боевиков ВСУ

Украина получила от России тела 909 погибших военнослужащих ВСУ. Факт обмена подтвердил координационный штаб по вопросам военнопленных Украины.
«Тела погибших будут переданы представителям МВД и судебно-медицинской экспертизы... Следователями совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в telegram-канале штаба.
Согласно данным украинского штаба, боевики были ликвидированы на кураховском, покровском, угледарском, артемовском, запорожском направлениях, в Сумской и Харьковской областях и в ЛНР. Предыдущий обмен состоялся 28 марта, России передали тела 43 военнослужащих.
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