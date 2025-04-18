В Кургане интересно: в торговом центре Шадринска освятят куличи

На ярмарке в Шадринске освятят куличи и проведут концерт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освятить куличи можно будет 19 апреля на площадке торгового центра
Освятить куличи можно будет 19 апреля на площадке торгового центра Фото:

В Шадринске (Курганская область) 19 апреля пройдет традиционная ярмарка «Пасхальное изобилие», посвященная Пасхе. В этот день жители города смогут не только приобрести праздничные товары, но и освятить куличи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

Ярмарка пройдет 19 апреля на площадке торгового центра «Шадринск холл» и начнется в 10:00. «Накануне одного из главных православных праздников в Шадринске состоится традиционная ярмарка „Пасхальное изобилие“. Откроет торговлю освящение куличей. Создавать радостное настроение гостям будут концертные номера творческих коллективов Центра „Лад“», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии празднования светлой Пасхи в Кургане организуются масштабные пасхальные ярмарки и фестивали. Ожидаются архиерейские хоры, шашлыки и творожные куличи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске (Курганская область) 19 апреля пройдет традиционная ярмарка «Пасхальное изобилие», посвященная Пасхе. В этот день жители города смогут не только приобрести праздничные товары, но и освятить куличи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. Ярмарка пройдет 19 апреля на площадке торгового центра «Шадринск холл» и начнется в 10:00. «Накануне одного из главных православных праздников в Шадринске состоится традиционная ярмарка „Пасхальное изобилие“. Откроет торговлю освящение куличей. Создавать радостное настроение гостям будут концертные номера творческих коллективов Центра „Лад“», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии празднования светлой Пасхи в Кургане организуются масштабные пасхальные ярмарки и фестивали. Ожидаются архиерейские хоры, шашлыки и творожные куличи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...