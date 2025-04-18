В Кургане интересно: в торговом центре Шадринска освятят куличи

В Шадринске (Курганская область) 19 апреля пройдет традиционная ярмарка «Пасхальное изобилие», посвященная Пасхе. В этот день жители города смогут не только приобрести праздничные товары, но и освятить куличи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
Ярмарка пройдет 19 апреля на площадке торгового центра «Шадринск холл» и начнется в 10:00. «Накануне одного из главных православных праздников в Шадринске состоится традиционная ярмарка „Пасхальное изобилие“. Откроет торговлю освящение куличей. Создавать радостное настроение гостям будут концертные номера творческих коллективов Центра „Лад“», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии празднования светлой Пасхи в Кургане организуются масштабные пасхальные ярмарки и фестивали. Ожидаются архиерейские хоры, шашлыки и творожные куличи.
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