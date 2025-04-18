Путин обратил внимание на вовлечение подростков в противоправную деятельность

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России на тему подростковой преступности. По его словам, это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики.
«Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно — это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — заявил Путин на заседании Совбеза. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Российский лидер поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву начать обсуждение и представить подробный доклад по обстановке и мерам, которые принимаются для предотвращения противоправных действий среди несовершеннолетних.
На встрече также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно и министр обороны Андрей Белоусов. Кроме них, в совещании приняли участие также секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и специальный представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.
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