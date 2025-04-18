Путин обратил внимание на вовлечение подростков в противоправную деятельность

Путин провел заседания Совбеза на тему подростковой преступности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Фото:

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России на тему подростковой преступности. По его словам, это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики.

«Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно — это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — заявил Путин на заседании Совбеза. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Российский лидер поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву начать обсуждение и представить подробный доклад по обстановке и мерам, которые принимаются для предотвращения противоправных действий среди несовершеннолетних.

На встрече также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно и министр обороны Андрей Белоусов. Кроме них, в совещании приняли участие также секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и специальный представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России на тему подростковой преступности. По его словам, это одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики. «Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, что объяснять не нужно, насколько это важно — это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», — заявил Путин на заседании Совбеза. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Российский лидер поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву начать обсуждение и представить подробный доклад по обстановке и мерам, которые принимаются для предотвращения противоправных действий среди несовершеннолетних. На встрече также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно и министр обороны Андрей Белоусов. Кроме них, в совещании приняли участие также секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и специальный представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...