Врач из ХМАО рассказала, чем покрасить пасхальные яйца без вреда здоровью

Покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья лучше с помощью натуральных красителей. Для этого можно использовать луковую шелуху, чай каркаде или куркуму. Об этом URA.RU рассказала врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская.
«Красители для яиц еще более опасны, чем трендовый „дубайский“ кулич. Они содержат консерванты, различные добавки, причем на упаковке в составе это не всегда указано. Если скорлупа треснет, красить попадет внутрь. Само яйцо также может окраситься со временем, даже если лежит не битое. Это дополнительная нагрузка на детоксикационные системы организма. Если вы здоровы, то глобального вреда, конечно, не будет. Но тем, кто хочет себя обезопасить, лучше окрасить яйца натуральными красителями: луковая шелуха, куркума, каркаде», — поделилась собеседница агентства.
А термопленки для украшения яиц — тоже не лучшая альтернатива пищевым красителям. «Насколько вредны термопленки, тоже зависит от состава и качества. Вообще в пластике не рекомендуется ничего греть, потому что при нагревании он попадает в пищу», — добавила Садовская.
При этом нутрициолог замечает, что строгих ограничений в количественном употреблении яиц в день — нет. «Можно сказать, сколько хотите, столько и съешьте. Вы просто не сможете съесть такое количество яиц, что вызвать белковое отравление. Стоит также учитывать, что желток — это жиры, хороший холестерин. Тем, кто следит за фигурой, считает калории, лучше употреблять в пищу часть яиц без желтков», — советует врач.
Ранее URA.RU сообщало, что злоупотребление «дубайским» куличом, ставшим пасхальным трендом, может обернуться не только набором лишнего веса, а и проблемами со здоровьем — резкими скачками инсулина в крови. Ингредиенты, используемые для приготовления выпечки, содержат много сахара.
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