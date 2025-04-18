Убийца из Серова, расчленивший женщину, давно был знаком с ней

18 апреля 2025 в 17:34 Размер текста - 17 +

Александр Гоок признался в преступлении Фото: предоставлено свердловской прокуратурой новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Обвиняемый в убийстве 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына 48-летний житель Серова Александр Гоок давно был знаком с женщиной. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «На допросе Александр признался, что знал Ольгу с 2010-х — еще до ее замужества. Они познакомились, когда вместе работали. Возможно, между ними были хорошие отношения, раз она в прошлом году приехала к нему с сыном», — сказал собеседник агентства. По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. Ольга с сыном приехала к Александру из Нижнего Тагила. 10 ноября мужчина и женщина выпивали спиртные напитки. Мальчик бегал в соседней комнаты. Александр, желая успокоить его, случайно толкнул. Ребенок ударился головой и умер. После этого мужчина зарезал Ольгу, отрезал ей голову и спрятал. Сыщики вышли на след подозреваемого, когда 7 апреля голову обнаружили возле СНТ «Ягодка». По данным URA.RU, Гоок написал явку с повинной и признался в преступлении. Суд отправил его в следственный изолятор до 17 июня. Подробнее о жуткой истории, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в убийстве 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына 48-летний житель Серова Александр Гоок давно был знаком с женщиной. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «На допросе Александр признался, что знал Ольгу с 2010-х — еще до ее замужества. Они познакомились, когда вместе работали. Возможно, между ними были хорошие отношения, раз она в прошлом году приехала к нему с сыном», — сказал собеседник агентства. По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. Ольга с сыном приехала к Александру из Нижнего Тагила. 10 ноября мужчина и женщина выпивали спиртные напитки. Мальчик бегал в соседней комнаты. Александр, желая успокоить его, случайно толкнул. Ребенок ударился головой и умер. После этого мужчина зарезал Ольгу, отрезал ей голову и спрятал. Сыщики вышли на след подозреваемого, когда 7 апреля голову обнаружили возле СНТ «Ягодка». По данным URA.RU, Гоок написал явку с повинной и признался в преступлении. Суд отправил его в следственный изолятор до 17 июня. Подробнее о жуткой истории, — в сюжете агентства.