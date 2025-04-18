Свердловчанин, убив и расчленив женщину, спрятал ее останки в мусорных баках

18 апреля 2025 в 17:53 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла полгода назад (архивно фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Житель Серова (Свердловская область) 48-летний Александр Гоок, обвиняемый в убийстве 42-летней Ольги С., расчленил ее и, предположительно, выбросил останки в мусорные баки. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде, знакомый с материалами допроса. «Когда Александр убил ребенка, Ольга устроила скандал. Она ругалась и просила вызвать полицию. Гоок отказался и решил зарезать знакомую. После этого он расчленил ее, останки выбросил в мусорные баки возле своего дома. А живет он прямо в центре Серова», — сказал собеседник агентства. В свердловском СК не комментируют подробности истории. Ранее источник говорил, что Ольга и Александр якобы давно были знакомы. Они вместе работали. Трагедия произошла осенью прошлого года. Ольга с сыном приехала к Александру, потому что дома поругалась с мужем. 10 ноября знакомые выпивали спиртное, а мальчик бегал в соседней комнате. По слухам, Гоок пытался успокоить его, но случайно толкнул и тот, ударившись головой, умер. После этого мужчина убил Ольгу, считает СК. Силовики вышли на след подозреваемого после того, как 7 апреля голову Ольги нашли в лесу рядом с СНТ «Ягодка». Гоок написал явку с повинной и признался в преступлении. Суд поместил его в следственный изолятор до 17 июня. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Серова (Свердловская область) 48-летний Александр Гоок, обвиняемый в убийстве 42-летней Ольги С., расчленил ее и, предположительно, выбросил останки в мусорные баки. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде, знакомый с материалами допроса. «Когда Александр убил ребенка, Ольга устроила скандал. Она ругалась и просила вызвать полицию. Гоок отказался и решил зарезать знакомую. После этого он расчленил ее, останки выбросил в мусорные баки возле своего дома. А живет он прямо в центре Серова», — сказал собеседник агентства. В свердловском СК не комментируют подробности истории. Ранее источник говорил, что Ольга и Александр якобы давно были знакомы. Они вместе работали. Трагедия произошла осенью прошлого года. Ольга с сыном приехала к Александру, потому что дома поругалась с мужем. 10 ноября знакомые выпивали спиртное, а мальчик бегал в соседней комнате. По слухам, Гоок пытался успокоить его, но случайно толкнул и тот, ударившись головой, умер. После этого мужчина убил Ольгу, считает СК. Силовики вышли на след подозреваемого после того, как 7 апреля голову Ольги нашли в лесу рядом с СНТ «Ягодка». Гоок написал явку с повинной и признался в преступлении. Суд поместил его в следственный изолятор до 17 июня. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.