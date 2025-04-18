Свердловчанин расчленил женщину и повез ее голову на санках, чтобы спрятать

18 апреля 2025 в 18:39 Размер текста - 17 +

Ужасная трагедия произошла 10 ноября 2024 года, считает СКР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову В Серове (Свердловская область) 48-летний Александр Гоок, убив и расчленив 42-летнюю Ольгу С., повез ее голову на санках, чтобы спрятать в лесу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде, знакомый с материалами допроса обвиняемого. «На допросе Александр заявил, что положил голову в кастрюлю и повез на санках в сторону поселка Кола. И там выбросил в лесу. Вероятно, затем останки к СНТ „Ягодка“ притащили бездомные собаки. Другие останки мужчина выбросил в мусорные баки», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР отказались от комментариев по теме. По версии следствия, убийство произошло в ноябре прошлого года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к Александру с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее. На след Гоока силовики вышли, когда 7 апреля голову Ольги нашли рядом с садами. По данным URA.RU, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Серовский райсуд отправил его под стражу до 17 июня. Остальные подробности резонансного ЧП — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) 48-летний Александр Гоок, убив и расчленив 42-летнюю Ольгу С., повез ее голову на санках, чтобы спрятать в лесу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде, знакомый с материалами допроса обвиняемого. «На допросе Александр заявил, что положил голову в кастрюлю и повез на санках в сторону поселка Кола. И там выбросил в лесу. Вероятно, затем останки к СНТ „Ягодка“ притащили бездомные собаки. Другие останки мужчина выбросил в мусорные баки», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР отказались от комментариев по теме. По версии следствия, убийство произошло в ноябре прошлого года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к Александру с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее. На след Гоока силовики вышли, когда 7 апреля голову Ольги нашли рядом с садами. По данным URA.RU, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Серовский райсуд отправил его под стражу до 17 июня. Остальные подробности резонансного ЧП — в материале агентства.