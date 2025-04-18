Сыщики установили личность расчлененной женщины в Серове по зубам

18 апреля 2025 в 19:50 Размер текста - 17 +

Силовики бегали по стоматологиям в поисках зацепок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Личность жестоко убитой и расчлененной в Серове (Свердловская область) 42-летней Ольги С. сыщики установили благодаря ее зубам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «Когда Ольга жила в Нижнем Тагиле, то ходила на лечение в одну зубную клинику. У нее есть особенность: „шестерки“, „семерки“ и „восьмерки“ собраны в кучу. Это помогло подтвердить ее личность. Также была проведена экспертиза ДНК», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме Голова в лесу, смерть ребенка: все, что известно об убийстве, которое потрясло Серов По его словам, силовики в поисках зацепок ходили по разным стоматологиям Нижнего Тагила. В пресс-службе СК по Свердловской области отказались комментировать подробности истории. Ольга и сын умерли прошлой осенью. По версии следствия, их мог убить 48-летний Александр Гоок — давний знакомый женщины. Источник описывал, как все произошло. Ольга, поругавшись с мужем, забрала сына и уехала в Серов к Гооку. 10 ноября они выпивали, а мальчик бегал по квартире. Александр якобы попытался его успокоить, но случайно толкнул. Мальчик ударился головой и умер. Женщина потребовала вызвать полицию, но Гоок, по словам источника, прирезал ее. А после расчленил. Останки он выбросил в мусорные баки, а голову вывез на санках в лес в сторону поселка Кола. 7 апреля жуткую находку обнаружили жители СНТ «Ягодка». И тогда сыщики вышли на след Александра. По данным агентства, он сознался в преступлении и написал явку с повинной. Его арестовали до 17 июня. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Личность жестоко убитой и расчлененной в Серове (Свердловская область) 42-летней Ольги С. сыщики установили благодаря ее зубам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «Когда Ольга жила в Нижнем Тагиле, то ходила на лечение в одну зубную клинику. У нее есть особенность: „шестерки“, „семерки“ и „восьмерки“ собраны в кучу. Это помогло подтвердить ее личность. Также была проведена экспертиза ДНК», — рассказал собеседник агентства. По его словам, силовики в поисках зацепок ходили по разным стоматологиям Нижнего Тагила. В пресс-службе СК по Свердловской области отказались комментировать подробности истории. Ольга и сын умерли прошлой осенью. По версии следствия, их мог убить 48-летний Александр Гоок — давний знакомый женщины. Источник описывал, как все произошло. Ольга, поругавшись с мужем, забрала сына и уехала в Серов к Гооку. 10 ноября они выпивали, а мальчик бегал по квартире. Александр якобы попытался его успокоить, но случайно толкнул. Мальчик ударился головой и умер. Женщина потребовала вызвать полицию, но Гоок, по словам источника, прирезал ее. А после расчленил. Останки он выбросил в мусорные баки, а голову вывез на санках в лес в сторону поселка Кола. 7 апреля жуткую находку обнаружили жители СНТ «Ягодка». И тогда сыщики вышли на след Александра. По данным агентства, он сознался в преступлении и написал явку с повинной. Его арестовали до 17 июня. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.