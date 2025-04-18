Голова в лесу, смерть ребенка: все, что известно об убийстве, которое потрясло Серов

Муж расчлененной свердловчанки попал в больницу, узнав о ее смерти в Серове

18 апреля 2025 в 19:37 Размер текста - 17 +

Александра Гоока арестовали на два месяца по обвинению в двойном убийстве Фото: предоставлено Серовским районным судом новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Узнав о смерти 42-летней супруги Ольги С., которую расчленили в Серове Свердловской области, ее муж Дмитрий попал в больницу. Следователи считают, что трагедия произошла осенью прошлого года. Все, что известно о ней, — в сбойке URA.RU. В лесу нашли голову Голова, которую нашли у СНТ «Ягодка» Фото: читатель URA.RU Жуткую находку сделали жители коллективного сада «Ягодка» 7 апреля. На следующий день на месте происшествия развернулись поиски других останков женщины. С подачи серовских СМИ появилась версия, что голова может принадлежать некой 44-летней Анастасии, которая пропала месяц назад. Версию разбили ее родные и источники URA.RU. На найденной голове были рыжие волосы, а Анастасия брюнетка. Поиски женщины и останков до сих пор идут. По словам волонтеров, поисковые операции осложнены из-за снега. Тогда же серовчане стали говорить о маньяке, которые, возможно, орудует в городе. Таким мнением они делились в соцсетях. Силовики никак не комментировали это. По слухам, уже тогда правоохранители понимали, что владелицу голову могли убить. Двойное убийство Утром 18 апреля официальные представители свердловских СКР и МВД сообщили, что в Серове по подозрению в убийстве и расчленении был задержан 48-летний Александр Гоок. На его след сыщики вышли благодаря допросам свидетелей и других следственных действий. Александр на следственном эксперименте Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области Следователи считают, что трагедия произошла осенью 2024 года. Жертвами Александра стали 42-летняя Ольга С. и ее шестилетний сын. По данным источника URA.RU, мужчина и женщина выпивали спиртное, а ребенок носился в соседней комнате. Предположительно, Александр захотел успокоить мальчика, но якобы случайно толкнул. Тот ударился головой и скончался. Ольга устроила скандал, потребовала вызвать полицию, но Гоок отказался и прирезал ее. Затем он расчленил женщину. Ее останки выбросил в мусорные баки, а голову положил в кастрюлю и вывез на санках в лесу в сторону поселка Кола. Там он избавился от головы, говорил источник URA.RU в силовой среде. Что обвиняемый сделал с телом мальчика, неизвестно. Серовский районный суд отправил Александра в следственный изолятор до 17 июня. По данным агентства, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Ольгу искали сотрудники полиции Фото: база розыска МВД Александр Гоок в суде Фото: предоставлено прокуратурой по Свердловской области Что известно о жертвах и обвиняемом Источник URA.RU, знакомый с материалами допроса Гоока, сказал, что мужчина уже давно знал Ольгу. Якобы они познакомились в 2010-х, когда вместе работали. Вероятно, между ними завязались дружеские отношения. К Александру Ольга решилась уехать, поругавшись с мужем Дмитрием. Он признался корреспонденту, что часто ссорился с Ольгой. Ольга родом из Серова. Раньше работала в банке. Затем вышла замуж и жила в Нижнем Тагиле. У ее сына, по словам родных, была тяжелая болезнь, которую удалось вылечить. Гоок до преступления работал в городском центре занятости, на заводах и юристом. Он представлял различные компании в судах по гражданским делам. У него два высших образования. В последнее время мужчина нигде не работал. Александр Гоок Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Узнав о смерти 42-летней супруги Ольги С., которую расчленили в Серове Свердловской области, ее муж Дмитрий попал в больницу. Следователи считают, что трагедия произошла осенью прошлого года. Все, что известно о ней, — в сбойке URA.RU. Жуткую находку сделали жители коллективного сада «Ягодка» 7 апреля. На следующий день на месте происшествия развернулись поиски других останков женщины. С подачи серовских СМИ появилась версия, что голова может принадлежать некой 44-летней Анастасии, которая пропала месяц назад. Версию разбили ее родные и источники URA.RU. На найденной голове были рыжие волосы, а Анастасия брюнетка. Поиски женщины и останков до сих пор идут. По словам волонтеров, поисковые операции осложнены из-за снега. Тогда же серовчане стали говорить о маньяке, которые, возможно, орудует в городе. Таким мнением они делились в соцсетях. Силовики никак не комментировали это. По слухам, уже тогда правоохранители понимали, что владелицу голову могли убить. Утром 18 апреля официальные представители свердловских СКР и МВД сообщили, что в Серове по подозрению в убийстве и расчленении был задержан 48-летний Александр Гоок. На его след сыщики вышли благодаря допросам свидетелей и других следственных действий. Следователи считают, что трагедия произошла осенью 2024 года. Жертвами Александра стали 42-летняя Ольга С. и ее шестилетний сын. По данным источника URA.RU, мужчина и женщина выпивали спиртное, а ребенок носился в соседней комнате. Предположительно, Александр захотел успокоить мальчика, но якобы случайно толкнул. Тот ударился головой и скончался. Ольга устроила скандал, потребовала вызвать полицию, но Гоок отказался и прирезал ее. Затем он расчленил женщину. Ее останки выбросил в мусорные баки, а голову положил в кастрюлю и вывез на санках в лесу в сторону поселка Кола. Там он избавился от головы, говорил источник URA.RU в силовой среде. Что обвиняемый сделал с телом мальчика, неизвестно. Серовский районный суд отправил Александра в следственный изолятор до 17 июня. По данным агентства, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Источник URA.RU, знакомый с материалами допроса Гоока, сказал, что мужчина уже давно знал Ольгу. Якобы они познакомились в 2010-х, когда вместе работали. Вероятно, между ними завязались дружеские отношения. К Александру Ольга решилась уехать, поругавшись с мужем Дмитрием. Он признался корреспонденту, что часто ссорился с Ольгой. Ольга родом из Серова. Раньше работала в банке. Затем вышла замуж и жила в Нижнем Тагиле. У ее сына, по словам родных, была тяжелая болезнь, которую удалось вылечить. Гоок до преступления работал в городском центре занятости, на заводах и юристом. Он представлял различные компании в судах по гражданским делам. У него два высших образования. В последнее время мужчина нигде не работал.