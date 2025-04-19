Россияне перестанут переплачивать 30% за Apple

Техника Apple в России резко подешевеет, если компания возобновит официальные поставки в страну. Сейчас ее устройства ввозят в РФ по параллельному импорту, который добавляет к стоимости iPhone, iPad и MacBook около 30%, рассказал URA.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
За три года официального отсутствия Apple на российском рынке ее доля в сегменте смартфонов в штучном выражении, по данным MRG, уменьшилась с 17,5% до 4,8%. При этом в деньгах она осталась прежней — около 25%, потому что iPhone сильно выросли в цене, а конкуренты предлагают более экономичные модели.
Технику Apple в России можно купить и без существенной наценки, отмечает Муртазин. Низкие цены предлагают продавцы, которые ввезли ее по «серому» импорту. Но в этом случае покупатель берет на себя риски, потому что никакого сервиса ему не предоставят.
В среднем с возобновлением официальных поставок цены на технику ушедших в 2022 брендов снизятся на 10-15%, прогнозирует генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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