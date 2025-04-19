Apple и Samsung обвалят цены на технику в России

Возвращение в Россию Apple, Samsung и других ушедших из страны в 2022 году брендов электроники и бытовой техники приведет к снижению цен. За параллельный импорт россиянам приходится переплачивать до трети стоимости или покупать «серые» устройства сомнительного качества. В некоторых категориях доля подделок достигает 90%, рассказали эксперты URA.RU.
Несмотря на официальный уход из России ряда иностранных брендов электроники и бытовой техники в 2022 году, их легко найти в продаже. Устройства ввозят по параллельному импорту. При этом ни один из приостановивших три года назад деятельность в РФ производителей из США, Европы, Японии и Южной Кореи пока не заявил о намерении вернуться. Хотя поводы ожидать этого компании давали.
Кому не вернули завод
В конце марта президент России Владимир Путин исключил российскую «дочку» итальянской Ariston из списка компаний, переданных во временное управление «Газпром бытовые системы». Документ опубликован на портале правовой информации. Сам производитель техники тогда сообщил, что намерен восстановить контроль над российской структурой и продолжить работу предприятия.
СМИ подали это как первое за три года возвращение в Россию западной компании, покинувшей страну после начала СВО. Однако в апреле 2024-го, когда Путин подписал указ о передаче «Аристон термо Русь» (занимается производством отопительного оборудования и систем горячего водоснабжения) структуре «Газпрома», «дочка» итальянской компании продолжала работу и не заявляла о намерениях в ближайшее время покинуть рынок РФ. В российском МИД тогда называли временную национализацию иностранных активов вынужденным ответом на недружественные действия других государств и международных организаций.
Вместе с активом Ariston в апреле прошлого года Путин передал во временное управление «Газпрому» предприятие Bosch в Санкт-Петербурге. Это решение остается в силе. В BSH Hausgerate — дочерней компании Bosch — сообщили «Коммерсанту», что не поддерживают деловых отношений с РФ и больше не поставляют комплектующие в страну.
На днях стало известно, что «Газпром бытовые системы» планирует на этот год перезапуск производства холодильников и стиральных машин на площадке бывшего петербургского завода Bosch. Сейчас идут подготовительные работы.
LG в мае частично возобновила производство на своем заводе в Московской области. Предприятие начало выпуск стиральных машин и холодильников. Оно не работало два с половиной года, а еще раньше, в марте 2022-го, компания объявила о приостановке всех поставок в Россию. Компания объяснила, что перезапуск был пробным, чтобы не допустить коррозии оборудования.
Рынок уходит к конкурентам
Samsung в этом году резко нарастила маркетинговую активность в России. По данным «Коммерсанта», вложения компании в продвижение в РФ выросли на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причины Samsung не раскрывает. Компания покинула российский рынок одной из первых после начала СВО. Она строила свой бизнес в стране с 90-х годов, но уже в марте 2022-го резко свернула продажи. Через несколько дней после этого компания остановила свой завод в Калужской области, работавший с 2008 года. Летом 2024 года предприятие заработало снова, начав выпускать технику сторонних брендов по контрактам.
Разговоры о возможном возвращении Apple на российский рынок появились сразу после начала переговоров между РФ и США. Тем более, по сути, она никуда и не уходила — сервисы, подписки и службы поддержки продолжают работу. Компания даже удаляет приложения из App Store по запросу Роскомнадзора, в отличие от Google. Но возможность покупок в AppStore для российских пользователей пока закрыта.
Устройства Apple ввозят в РФ по параллельному импорту, причем, как крупными поставками, так и «в чемоданах». В первом случае импортеры платят все налоги, во втором — нет. Это приводит к сильному ценовому разбегу у разных продавцов.
То же касается и электроники других производителей — в торговых сетях цены высокие, а на серый импорт — намного ниже, но и на сервисную поддержку во втором случае рассчитывать не стоит.
По данным Mobile Research Group, в феврале 2022 года доля Apple на российском рынке смартфонов составляла 17,5% в штучном выражении. К концу 2024-го этот показатель сократился до 4,8%. При этом в денежном выражении компания, как занимала три года назад четверть рынка, так и занимает, удерживая первое место в стране. В топ по объему продаж, по данным «М.Видео — Эльдорадо», также входят Samsung, Xiaomi и Tecno. В штуках первую пятерку образуют Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Infinix.
Sony после трех лет отсутствия на российском рынке официально включила страну в список приоритетных рынков для игровых приставок PlayStation. В конце февраля компания опубликовала финансовую отчетность и стратегический план на 2025 финансовый год, где около 45 млрд юаней (около 290 млн долларов) предусмотрено на «освоение новых территорий», а РФ названа страной со «значительным игровым сообществом». Источники издания Digital Report сообщили, что распределение инвестиционного бюджета Sony прямо указывает на подготовку к возвращению на российский рынок во второй половине этого года.
Ушедших из РФ три года назад производителей консолей некому было заменить. Поэтому спрос на PlayStation даже по завышенным ценам по параллельному импорту по-прежнему высок. По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), за первые два месяца россияне купили 68 тысяч консолей PS5. При возвращении официальных поставок этот показатель может вырасти еще на 40-50%, полагают в РАТЭК.
Польза и вред параллельного импорта
Ушедшие бренды электроники и бытовой техники не вернутся в Россию в ближайшее время, полагает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Из-за некоторой эйфории на фоне переговоров между РФ и США и укрепления рубля это стало казаться более реальным, но пока о возобновлении официальных продаж говорить рано.
«Даже если ситуация будет складываться благоприятно, вернутся не все. Первыми будут компании из США и стран, которые ориентируются на американскую позицию, — Южной Кореи, Турции. Европейских производителей первое время ждать не стоит, потому что ЕС продолжает конфронтацию с Россией. Сигналом к возвращению первых брендов могут стать официальные решения по урегулированию украинского конфликта. Также может повлиять смягчение санкций, но пока они не отменяются, а наоборот, продлеваются», — отмечает эксперт.
Прежние доли рынка ушедшие вендоры вряд ли смогут вернуть, считает Кусков. За три года появились и усилили свои позиции новые компании, в первую очередь китайские, с которыми придется конкурировать.
«Но в любом случае доли этих брендов вырастут по сравнению с сегодняшними. Компании наладят взаимодействие с сервисными центрами, возобновят гарантийное обслуживание — это увеличит спрос на их продукцию», — комментирует собеседник URA.RU.
Официальные поставки снизят цены на технику этих брендов по сравнению с параллельным импортом. «Все зависит еще и от курса рубля, но, если предположить, что он останется таким же, цены будут ниже в среднем на 10-15%», — говорит Кусков.
Рекламная активность вендоров напрямую не говорит о том, что они готовятся к возвращению в Россию, добавил эксперт. Ушедшие компании и в предыдущие годы вкладывали деньги в продвижение своих устройств, потому что они зарабатывают на их продаже вне зависимости от того, идут поставки напрямую или через третьи страны.
В целом рынок электроники и бытовой техники в России в этом году сократился в штучном выражении по сравнению с предыдущим на четверть. В деньгах падение не такое явное из-за роста цен на устройства, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это соответствует ситуации в экономике в целом — потребительский спрос в стране упал из-за роста инфляции и высокой ключевой ставки ЦБ.
Доля ушедших из России брендов в штуках сократилась еще заметнее, потому что параллельный импорт дополнительно увеличивает стоимость. Например, к цене iPhone такие поставки добавляют около 30%, если его ввезли не по серой схеме, говорит эксперт.
«В целом для России параллельный импорт — это скорее благо, чем вред. Но есть и обратная сторона — он дает возможность ввозить кому угодно и что угодно. В результате на рынке огромное количество подделок — в основном это касается аксессуаров. Например, 90% поставляемых в страну зарядных устройств для iPhone — поддельные, они в лучшем случае ломаются, в худшем — горят. Также в топ по доле фальсификата наушники Apple, Marshall, JBL», — говорит Муртазин.
Российский рынок большой, и компании оставляли его не по своей воле, поэтому большинство захочет вернуться. Но решение будет зависеть от их экономической выгоды, комментирует член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха. Для российской стороны будет логичным введение для этих компаний заградительных пошлин или других мер поддержки отечественных брендов, которые инвестировали в импортозамещающие проекты, отметил он. Такой лояльности к иностранным компаниям, как в 90-е и 2000-е, точно уже не будет, подчеркнул эксперт.
Возврат в страну брендов электроники и бытовой техники — не такой сложный процесс, как обратный приход в Россию автомобильных марок, добавил Илюха. Но и очень быстрым он не будет — нужно создать спрос, обеспечить надежную работу, договориться с сервисными центрами. Скорее всего, от принятия решения до возобновления продаж пройдут месяцы.
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