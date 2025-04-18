У претендента на смену прокурора ХМАО растут шансы получить должность

Томский кандидат на пост прокурора ХМАО Дружинин сменил зама Ботвинкина
© Служба новостей «URA.RU»
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У прокурора ХМАО накануне ротации сменился заместитель
У прокурора ХМАО накануне ротации сменился заместитель Фото:

У первого заместителя прокурора Приморского края Дмитрия Попова, которого прочат на смену главе надзорного ведомства ХМАО Евгению Ботвинкину, растут шансы получить эту должность. Бывший первый зам прокурора Томской области Михаил Дружинин назначен на пост первого зама прокурора Югры вместо Игоря Меньшикова, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Дружинин сменил Меньшикова. Они должны были обменяться регионами по ротации, но югорчанин не согласился на переезд», — отмечает инсайдер.

На сайте прокуратуры ХМАО изменения уже отображаются. Однако на странице нет фото Дружинина, и о кадровом назначении ведомство официально не объявляло.

Дружинина называли в числе четырех кандидатов на пост прокурора ХМАО. Кроме него, звучали фамилии Дмитрия Попова из Приморья, а также ямальца Дениса Назаренко и тюменца Руфата Биктимерова. Однако источники отмечают, что первые замы глав надзорных ведомств регионов «тюменской матрешки» потеряли шансы на переезд в Югру.

Ранее URA.RU писало о том, что первого зампрокурора Приморья Попова прочат на пост прокурора ХМАО. Меньшиков покинул пост, отказавшись от переезда.

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У первого заместителя прокурора Приморского края Дмитрия Попова, которого прочат на смену главе надзорного ведомства ХМАО Евгению Ботвинкину, растут шансы получить эту должность. Бывший первый зам прокурора Томской области Михаил Дружинин назначен на пост первого зама прокурора Югры вместо Игоря Меньшикова, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Дружинин сменил Меньшикова. Они должны были обменяться регионами по ротации, но югорчанин не согласился на переезд», — отмечает инсайдер. На сайте прокуратуры ХМАО изменения уже отображаются. Однако на странице нет фото Дружинина, и о кадровом назначении ведомство официально не объявляло. Дружинина называли в числе четырех кандидатов на пост прокурора ХМАО. Кроме него, звучали фамилии Дмитрия Попова из Приморья, а также ямальца Дениса Назаренко и тюменца Руфата Биктимерова. Однако источники отмечают, что первые замы глав надзорных ведомств регионов «тюменской матрешки» потеряли шансы на переезд в Югру. Ранее URA.RU писало о том, что первого зампрокурора Приморья Попова прочат на пост прокурора ХМАО. Меньшиков покинул пост, отказавшись от переезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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