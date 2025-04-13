13 апреля 2025

На должность прокурора ХМАО появился кандидат из Приморья. Инсайд

Место прокурора ХМАО прочат первому заму прокурора Приморского края Попову
© Служба новостей «URA.RU»
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Полковник юстиции Дмитрий Попов из Приморья может занять пост прокурора Югры
Полковник юстиции Дмитрий Попов из Приморья может занять пост прокурора Югры Фото:

На место нового прокурора ХМАО появился кандидат из Приморья. По данным источников URA.RU, старший советник юстиции Дмитрий Попов, первый заместитель главы надзорного ведомства Приморского края Сергея Столярова, уже этим летом может перебраться в Югру.

«Несмотря на то, что в югорских кулуарах его фамилия не на слуху, и югорчане все чаще называют вероятным сменщиком Евгения Ботвинкина томича Михаила Дружинина, шансы Попова возглавить надзорное ведомство выше», — отмечает инсайдер.

В Генеральную прокуратуру направлен запрос. Ответ ожидается.

Кроме Попова и Дружинина, в кулуарах называли фамилии двух топов из региональных прокуратур «тюменской матрешки» — первых замов прокурора ЯНАО Дениса Назаренко и Тюменской области Руфата Биктимерова. Однако их шансы занять кресло прокурора ХМАО, как отмечают источники агентства, в последнее время все ниже.

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На место нового прокурора ХМАО появился кандидат из Приморья. По данным источников URA.RU, старший советник юстиции Дмитрий Попов, первый заместитель главы надзорного ведомства Приморского края Сергея Столярова, уже этим летом может перебраться в Югру. «Несмотря на то, что в югорских кулуарах его фамилия не на слуху, и югорчане все чаще называют вероятным сменщиком Евгения Ботвинкина томича Михаила Дружинина, шансы Попова возглавить надзорное ведомство выше», — отмечает инсайдер. В Генеральную прокуратуру направлен запрос. Ответ ожидается. Кроме Попова и Дружинина, в кулуарах называли фамилии двух топов из региональных прокуратур «тюменской матрешки» — первых замов прокурора ЯНАО Дениса Назаренко и Тюменской области Руфата Биктимерова. Однако их шансы занять кресло прокурора ХМАО, как отмечают источники агентства, в последнее время все ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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