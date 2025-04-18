Депутат ГД Сергей Миронов в Кургане рассказал, кого сильнее травят в школах

Депутат Государственной думы Сергей Миронов в ходе визита в Курган затронул проблему травли в российских школах, отметив, что чаще всего травле подвергаются именно педагоги, а не ученики. Об этом сообщается в СМИ. Миронов подчеркнул, что ситуация с психологическим климатом в образовательных учреждениях требует срочного вмешательства и изменения подхода со стороны руководства системы образования.
По словам парламентария, сегодня основная нагрузка по травле ложится на учителей. «Я, может, удивлю, но больше всего травят учителей. Не школьников, а учителей. Приходят таинственные ребята, снимают все на видео. У нас очень большие проблемы с воспитанием. Дети сидят вот здесь (изображает человека, смотрящего в телефон. — Прим. ред.). Это же ужас, они не могут принять информацию длиной более 5 секунд. Педагог начинает объяснять, а они сидят в телефонах. Это большая наша проблема, ее нужно решать, но решать грамотно. Почему сегодня у педагогов нет возможности общаться с детьми? Времени нет — отчеты пишут. Дайте педагогам возможность заниматься с детьми, общаться с ними. Никакое дистанционное образование не заменит реального общения с педагогом, никакое и никогда», — заявил Миронов в интервью сетевому изданию 45.RU.
Депутат также отметил, что Министерство просвещения занимает отстраненную позицию по вопросам травли и организации образовательного процесса. Он указал на необходимость возвращения учителей к ученикам и детей к воспитателям, а также акцентировал внимание на важности личного контакта между педагогами и школьниками, выступив против увлечения дистанционным обучением. По мнению Миронова, пока руководство образовательной сферы не будет предпринимать активные действия по решению этой проблемы, ситуация будет только ухудшаться.
Также Миронов отметил важность повышения зарплат учителям. В России, по словам политика, не хватает порядка 220 тысяч учителей, а в некоторых школах отсутствуют преподаватели по отдельным предметам, что приводит к тому, что, например, учителя физкультуры вынуждены вести географию и ОБЖ. Для решения этой проблемы необходимо установить заработную плату педагогов и врачей на уровне 200% от средней по региону — только так можно вернуть специалистов в систему образования и здравоохранения, считает депутат.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что угрозой для детей становится травля в интернете: 64% опрошенных связывают ее с недостаточным воспитанием, а 67% считают, что снизить агрессию можно усилиями родителей и детей. Большинство респондентов готовы обсуждать случаи буллинга с компетентными органами или родителями обидчиков.
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