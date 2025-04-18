Новый президент Абхазии утвердил структуру кабинета министров

В Абхазии обновился состав правительства. Соответствующий указ о назначении новых членов кабинета подписал глава республики Бадра Гунба. На должность заместителя премьера были назначены четыре человека.
«Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность главы МВД», — говорится на официальном сайте пресс-службы президента. Согласно указу, Владимир Ануа стал министром обороны республики, а Олег Барциц возглавил министерство иностранных дел. Также глава государства назначил Батала Мушба министром энергетики.
В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал Бадра Гунба. Он набрал наибольшее количество голосов.
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