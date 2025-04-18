Новый президент Абхазии утвердил структуру кабинета министров

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Гунба назначил Владимира Ануа главой министерства обороны Абхазии
Гунба назначил Владимира Ануа главой министерства обороны Абхазии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

В Абхазии обновился состав правительства. Соответствующий указ о назначении новых членов кабинета подписал глава республики Бадра Гунба. На должность заместителя премьера были назначены четыре человека. 

«Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность главы МВД», — говорится на официальном сайте пресс-службы президента. Согласно указу, Владимир Ануа стал министром обороны республики, а Олег Барциц возглавил министерство иностранных дел. Также глава государства назначил Батала Мушба министром энергетики.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал Бадра Гунба. Он набрал наибольшее количество голосов. 

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В Абхазии обновился состав правительства. Соответствующий указ о назначении новых членов кабинета подписал глава республики Бадра Гунба. На должность заместителя премьера были назначены четыре человека.  «Вице-премьерами Абхазии указом президента республики назначены Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, последний также занимает должность главы МВД», — говорится на официальном сайте пресс-службы президента. Согласно указу, Владимир Ануа стал министром обороны республики, а Олег Барциц возглавил министерство иностранных дел. Также глава государства назначил Батала Мушба министром энергетики. В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал Бадра Гунба. Он набрал наибольшее количество голосов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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