Тренер хоккейной команды серьезно пострадал в ДТП на трассе Пермь — Березники

Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров получил серьезные травмы в ДТП на трассе под Березниками (Пермский край). Медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом рассказала министр спорта региона Татьяна Чеснокова.
«К сожалению, сильно пострадал тренер Николай Сидоров. Он находится в тяжелом состоянии (был на переднем сидении)», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Чесноковой, в тяжелом состоянии — еще один ребенок. В министерстве здравоохранения Прикамья заявляли о 10 пострадавших, в числе которых шесть детей.
Авария на трассе Пермь — Березники произошла днем 18 апреля. Микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
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