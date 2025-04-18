Тренер хоккейной команды серьезно пострадал в ДТП на трассе Пермь — Березники

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В причинах аварии сейчас разбирается полиция
В причинах аварии сейчас разбирается полиция Фото:

Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров получил серьезные травмы в ДТП на трассе под Березниками (Пермский край). Медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом рассказала министр спорта региона Татьяна Чеснокова.

«К сожалению, сильно пострадал тренер Николай Сидоров. Он находится в тяжелом состоянии (был на переднем сидении)», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

По словам Чесноковой, в тяжелом состоянии — еще один ребенок. В министерстве здравоохранения Прикамья заявляли о 10 пострадавших, в числе которых шесть детей.

Авария на трассе Пермь — Березники произошла днем 18 апреля. Микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

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Тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров получил серьезные травмы в ДТП на трассе под Березниками (Пермский край). Медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом рассказала министр спорта региона Татьяна Чеснокова. «К сожалению, сильно пострадал тренер Николай Сидоров. Он находится в тяжелом состоянии (был на переднем сидении)», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  По словам Чесноковой, в тяжелом состоянии — еще один ребенок. В министерстве здравоохранения Прикамья заявляли о 10 пострадавших, в числе которых шесть детей. Авария на трассе Пермь — Березники произошла днем 18 апреля. Микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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