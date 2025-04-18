Кому полагается новое звание «Заслуженного работник физической культуры и спорта Курганской области»

В Курганской области вводится мера поддержки для сотрудников из сферы спорта. Кто сможет стать обладателем звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», а также выплаты в размере 300 000 рублей, сообщило региональное спортуправление в своем telegram-канале.
«Прием документов на присвоение звания стартовал, он продлится до 30 мая. Обладатель звания получит материальное поощрение в размере 300 000 рублей, а также знак и удостоверение. Одним из условий для присвоения звания является стаж работы в спортивных организациях не менее 20 лет, 10 и более лет из которых составляет стаж работы в спортивных организациях Курганской области», — поясняет спортуправление.
Направить ходатайства на присвоение звания могут органы управления физической культурой и спортом муниципалитетов, а также спортивные организации региона. Получить звание могут работники спортивных организаций за заслуги:
- по пропаганде физкультуры, спорта и здорового образа жизни среди населения.
- по развитию детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе физкультурно-спортивных организаций, спортивных федераций, образовательных организаций;
- по созданию условий для привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом;
- по подготовке квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта.
Ранее в Курганской области почетными региональными званиями и денежными премиями отмечали работников образования, здравоохранения и культуры. Впервые аналогичная мера поддержки введена для сотрудников сферы физической культуры и спорта, чтобы отметить их вклад в развитие массового спорта в регионе.
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