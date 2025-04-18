Кому полагается новое звание «Заслуженного работник физической культуры и спорта Курганской области»

В Курганской области заслуженным работникам физкультуры выплатят 300 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обладатель звания должен иметь спортивный стаж 20 лет, 10 из которых - в Курганской области
Обладатель звания должен иметь спортивный стаж 20 лет, 10 из которых - в Курганской области Фото:

В Курганской области вводится мера поддержки для сотрудников из сферы спорта. Кто сможет стать обладателем звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», а также выплаты в размере 300 000 рублей, сообщило региональное спортуправление в своем telegram-канале.

«Прием документов на присвоение звания стартовал, он продлится до 30 мая. Обладатель звания получит материальное поощрение в размере 300 000 рублей, а также знак и удостоверение. Одним из условий для присвоения звания является стаж работы в спортивных организациях не менее 20 лет, 10 и более лет из которых составляет стаж работы в спортивных организациях Курганской области», — поясняет спортуправление.

Направить ходатайства на присвоение звания могут органы управления физической культурой и спортом муниципалитетов, а также спортивные организации региона. Получить звание могут работники спортивных организаций за заслуги:

  • по пропаганде физкультуры, спорта и здорового образа жизни среди населения.
  • по развитию детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе физкультурно-спортивных организаций, спортивных федераций, образовательных организаций;
  • по созданию условий для привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом;
  • по подготовке квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта.

Ранее в Курганской области почетными региональными званиями и денежными премиями отмечали работников образования, здравоохранения и культуры. Впервые аналогичная мера поддержки введена для сотрудников сферы физической культуры и спорта, чтобы отметить их вклад в развитие массового спорта в регионе.

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В Курганской области вводится мера поддержки для сотрудников из сферы спорта. Кто сможет стать обладателем звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», а также выплаты в размере 300 000 рублей, сообщило региональное спортуправление в своем telegram-канале. «Прием документов на присвоение звания стартовал, он продлится до 30 мая. Обладатель звания получит материальное поощрение в размере 300 000 рублей, а также знак и удостоверение. Одним из условий для присвоения звания является стаж работы в спортивных организациях не менее 20 лет, 10 и более лет из которых составляет стаж работы в спортивных организациях Курганской области», — поясняет спортуправление. Направить ходатайства на присвоение звания могут органы управления физической культурой и спортом муниципалитетов, а также спортивные организации региона. Получить звание могут работники спортивных организаций за заслуги: Ранее в Курганской области почетными региональными званиями и денежными премиями отмечали работников образования, здравоохранения и культуры. Впервые аналогичная мера поддержки введена для сотрудников сферы физической культуры и спорта, чтобы отметить их вклад в развитие массового спорта в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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