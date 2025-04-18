В Кургане за 28 миллионов рублей выставили на продажу гостиничный комплекс, расположенный на Увале. Объявление о продаже гостиницы появилось на популярном сайте.
«Продается гостиничный комплекс „Зер Гут“ на улице Трактовой площадью 921 квадратный метр. Цена 28 миллионов рублей. Возможна аренда всех помещений и по частям», — указано в объявлении на сайте «Авито».
На улице возле здания есть бесплатная парковка. В связи с чем владельцы избавляются от недвижимости, в объявлении не уточняется.
Ранее URA.RU сообщало о продаже в Кургане гостиничного комплекса «Атриум» в центре города. Кроме этого, в Кургане также продают торговый центр, помещение бывшего кафе и единственный в городе аквапарк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».