18 апреля 2025

В Кургане выставили на продажу гостиничный комплекс на Увале. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Действующую гостиницу хозяева готовы продать либо сдать в аренду
Действующую гостиницу хозяева готовы продать либо сдать в аренду Фото:

В Кургане за 28 миллионов рублей выставили на продажу гостиничный комплекс, расположенный на Увале. Объявление о продаже гостиницы появилось на популярном сайте.

«Продается гостиничный комплекс „Зер Гут“ на улице Трактовой площадью 921 квадратный метр. Цена 28 миллионов рублей. Возможна аренда всех помещений и по частям», — указано в объявлении на сайте «Авито».

На улице возле здания есть бесплатная парковка. В связи с чем владельцы избавляются от недвижимости, в объявлении не уточняется.

Владельцы гостиницы сообщают, что бизнес действующий
Владельцы гостиницы сообщают, что бизнес действующий
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о продаже в Кургане гостиничного комплекса «Атриум» в центре города. Кроме этого, в Кургане также продают торговый центр, помещение бывшего кафе и единственный в городе аквапарк.

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В Кургане за 28 миллионов рублей выставили на продажу гостиничный комплекс, расположенный на Увале. Объявление о продаже гостиницы появилось на популярном сайте. «Продается гостиничный комплекс „Зер Гут“ на улице Трактовой площадью 921 квадратный метр. Цена 28 миллионов рублей. Возможна аренда всех помещений и по частям», — указано в объявлении на сайте «Авито». На улице возле здания есть бесплатная парковка. В связи с чем владельцы избавляются от недвижимости, в объявлении не уточняется. Ранее URA.RU сообщало о продаже в Кургане гостиничного комплекса «Атриум» в центре города. Кроме этого, в Кургане также продают торговый центр, помещение бывшего кафе и единственный в городе аквапарк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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