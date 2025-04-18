Министр устроила внезапную проверку в больнице Екатеринбурга и нашла проблему. Фото

Татьяна Савинова заявила о плохой маршрутизации пациентов в Екатеринбурге

18 апреля 2025 в 23:24 Размер текста - 17 +

К вечерним проверкам от Татьяны Савиновой медицинская тусовка только привыкает Фото: Илья Московец © URA.RU Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, которая работает с 5 апреля, в пятницу вечером нагрянула с проверкой в 14-ю больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Савинова выявила системный недочет. «За неделю работы мне стала очевидна одна из главных проблем Екатеринбурга — ситуация с неотложной госпитализацией. Наблюдается частая перегрузка отделений, и пока этот процесс выглядит достаточно хаотичным. Завтра проведем рабочее совещание с главным врачом, где будем искать решения для повышения доступности неотложной помощи пациентам с инсультами, инфарктами и общетерапевтическими состояниями», — сказала Савинова. В ГКБ №14 она осматривала терапевтическое отделение, общалась врачами и пациентами. Пациенты позитивно высказались об отношении медперсонала, качестве лечения, обеспеченности лекарствами и питании. Накануне URA.RU рассказывало, как после объезда деятельной Савиновой строящихся больниц врио губернатора Денис Паслер устроил разнос на заседании правительства. Выяснилось, что в Арамиле, Серове и Реже объекты возводятся с отставанием от графика. Фото: минздрав Свердловской области Фото: минздрав Свердловской области Фото: минздрав Свердловской области Фото: минздрав Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, которая работает с 5 апреля, в пятницу вечером нагрянула с проверкой в 14-ю больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Савинова выявила системный недочет. «За неделю работы мне стала очевидна одна из главных проблем Екатеринбурга — ситуация с неотложной госпитализацией. Наблюдается частая перегрузка отделений, и пока этот процесс выглядит достаточно хаотичным. Завтра проведем рабочее совещание с главным врачом, где будем искать решения для повышения доступности неотложной помощи пациентам с инсультами, инфарктами и общетерапевтическими состояниями», — сказала Савинова. В ГКБ №14 она осматривала терапевтическое отделение, общалась врачами и пациентами. Пациенты позитивно высказались об отношении медперсонала, качестве лечения, обеспеченности лекарствами и питании. Накануне URA.RU рассказывало, как после объезда деятельной Савиновой строящихся больниц врио губернатора Денис Паслер устроил разнос на заседании правительства. Выяснилось, что в Арамиле, Серове и Реже объекты возводятся с отставанием от графика.