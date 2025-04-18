Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, которая работает с 5 апреля, в пятницу вечером нагрянула с проверкой в 14-ю больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Савинова выявила системный недочет.
«За неделю работы мне стала очевидна одна из главных проблем Екатеринбурга — ситуация с неотложной госпитализацией. Наблюдается частая перегрузка отделений, и пока этот процесс выглядит достаточно хаотичным. Завтра проведем рабочее совещание с главным врачом, где будем искать решения для повышения доступности неотложной помощи пациентам с инсультами, инфарктами и общетерапевтическими состояниями», — сказала Савинова.
В ГКБ №14 она осматривала терапевтическое отделение, общалась врачами и пациентами. Пациенты позитивно высказались об отношении медперсонала, качестве лечения, обеспеченности лекарствами и питании.
Накануне URA.RU рассказывало, как после объезда деятельной Савиновой строящихся больниц врио губернатора Денис Паслер устроил разнос на заседании правительства. Выяснилось, что в Арамиле, Серове и Реже объекты возводятся с отставанием от графика.
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