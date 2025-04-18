18 апреля 2025

Стал известен возможный владелец иномарки, столкнувшейся с трактором в Тюмени

В Тюмени Mercedes, попавший в ДТП, мог принадлежать Александру Мерзлякову
© Служба новостей «URA.RU»
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В открытых данных уточняется, что иномарка участвовала в ДТП минимум три раза
В открытых данных уточняется, что иномарка участвовала в ДТП минимум три раза Фото:

Автомобиль Mercedes S-klass, который рано утром 18 апреля столкнулся с трактором в центре Тюмени, может принадлежать некоему Александру Мерзлякову. Такие данные известны URA.RU из открытых источников.

«Модель: Mercedes-Benz S 400. Госномер: Т001ХС72. ФИО: Мерзляков Александр Александрович, 1977 г.р.», — говорится в открытых данных. Также сообщается, что последний раз собственник авто менялся в 2021 году.

По данным ГИБДД, автомобиль становился участником трех ДТП. Два из них произошло в Дагестане, а одно — в Ямало-Ненецком автономном округе.

В аварии с трактором и иномаркой на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной в центре Тюмени пострадали четыре человека. Среди них — три пассажира Mercedes и водитель трактора. В ГИБДД сообщается, что иномаркой управлял 32-летний водитель.

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Автомобиль Mercedes S-klass, который рано утром 18 апреля столкнулся с трактором в центре Тюмени, может принадлежать некоему Александру Мерзлякову. Такие данные известны URA.RU из открытых источников. «Модель: Mercedes-Benz S 400. Госномер: Т001ХС72. ФИО: Мерзляков Александр Александрович, 1977 г.р.», — говорится в открытых данных. Также сообщается, что последний раз собственник авто менялся в 2021 году. По данным ГИБДД, автомобиль становился участником трех ДТП. Два из них произошло в Дагестане, а одно — в Ямало-Ненецком автономном округе. В аварии с трактором и иномаркой на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной в центре Тюмени пострадали четыре человека. Среди них — три пассажира Mercedes и водитель трактора. В ГИБДД сообщается, что иномаркой управлял 32-летний водитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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