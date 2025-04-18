Россия объявила недействительными ряд соглашений со странами Северной Европы

Россия расторгла соглашения со странами Северной Европы, среди которых Швеция
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Соглашения со Швецией и Финляндией признаются Россией недействительными
Соглашения со Швецией и Финляндией признаются Россией недействительными Фото:

Россия признает недействительными соглашения с Норвегией, Швецией и Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Подчеркивается, что МИД РФ обязан уведомить упомянутые в документе страны о принятом решении. Постановление опубликовано на портале опубликования правовых актов.

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Россия признает недействительными соглашения с Норвегией, Швецией и Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подчеркивается, что МИД РФ обязан уведомить упомянутые в документе страны о принятом решении. Постановление опубликовано на портале опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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