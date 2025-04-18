Россия объявила недействительными ряд соглашений со странами Северной Европы

Соглашения со Швецией и Финляндией признаются Россией недействительными
Россия признает недействительными соглашения с Норвегией, Швецией и Финляндией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Подчеркивается, что МИД РФ обязан уведомить упомянутые в документе страны о принятом решении. Постановление опубликовано на портале опубликования правовых актов.
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