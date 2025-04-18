В Курган привезут Благодатный огонь

В Курган из Иерусалима на Пасху доставят Благодатный огонь. Святыня прибудет в кафедральный собор Александра Невского. Об этом сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».
«Святыню доставят 20 апреля, в Светлое Христово Воскресенье. Для верующих она будет доступна после Божественной литургии, которая начнется в 10:00. Раздаваться Благодатный огонь будет в главном храме Курганской епархии на протяжении всей Светлой седмицы с 21 по 27 апреля», — сообщает епархия.
Сенатор РФ Сергей Муратов традиционно окажет помощь в доставке Благодатного огня в Курган, как он делал это ранее. Впервые огонь был доставлен в регион в 2005 году в специальной лампаде.
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