РФ расторгла важные соглашения с тремя соседними странами: что за документ

Россия денонсировала важные соглашения со странами Северной Европы

19 апреля 2025 в 02:26 Размер текста - 17 +

В России анонсировали расторжение сотрудничества в Баренцевом регионе Фото: Роман Наумов © URA.RU Правительство РФ расторгло международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Документ касался взаимодействия стран, в частности, в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее о прекращении договоренностей — в материале URA.RU. Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения Мишустин подписал соответствующий документ на текущей неделе Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин завизировал поставление в среду, 16 апреля. В документе уточняется, что Министерству иностранных дел России поручено уведомить о принятом решении все страны, упомянутые в соглашениях. Текст обнародован на портале опубликования правовых актов. О чем говорится в документе Денонсировать соглашение между правительствами РФ, Королевства Норвегия, Финляндской Республики и Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом, Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года. А также соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС, подписанное в Москве 11 декабря 2008 года, говорится в поставлении. Почему отношения у стран не сложились В марте 2022 года Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) объявил о прекращении сотрудничества с РФ. Россия, в свою очередь, заявила о выходе из него в сентябре 2023 года. Как отмечалось в заявлении МИД России, работа Совета была «фактически парализована по вине западных участников». Финляндия также заявила о выходе из Совета Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 При этом Финляндия не подтвердила готовность передать РФ руководство в СБЕР в октябре 2023 года. Причем в Хельсинки также озвучили выход из состава Совета после 2025 года. Финский кабмин одобрил это решение в ноябре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ расторгло международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Документ касался взаимодействия стран, в частности, в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее о прекращении договоренностей — в материале URA.RU. Премьер-министр Михаил Мишустин завизировал поставление в среду, 16 апреля. В документе уточняется, что Министерству иностранных дел России поручено уведомить о принятом решении все страны, упомянутые в соглашениях. Текст обнародован на портале опубликования правовых актов. Денонсировать соглашение между правительствами РФ, Королевства Норвегия, Финляндской Республики и Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом, Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года. А также соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС, подписанное в Москве 11 декабря 2008 года, говорится в поставлении. В марте 2022 года Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) объявил о прекращении сотрудничества с РФ. Россия, в свою очередь, заявила о выходе из него в сентябре 2023 года. Как отмечалось в заявлении МИД России, работа Совета была «фактически парализована по вине западных участников». При этом Финляндия не подтвердила готовность передать РФ руководство в СБЕР в октябре 2023 года. Причем в Хельсинки также озвучили выход из состава Совета после 2025 года. Финский кабмин одобрил это решение в ноябре 2024 года.