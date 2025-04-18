18 апреля 2025

РФ расторгла важные соглашения с тремя соседними странами: что за документ

Россия денонсировала важные соглашения со странами Северной Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Москва, совещание, подписание соглашения, подписание протокола, заседание, подписание договора, подписание документа, шариковая ручка, рука с ручкой, мужская рука, закрытое совещание
В России анонсировали расторжение сотрудничества в Баренцевом регионе Фото:

Правительство РФ расторгло международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Документ касался взаимодействия стран, в частности, в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее о прекращении договоренностей — в материале URA.RU.

Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения

Заседание правительства РФ. Москва
Мишустин подписал соответствующий документ на текущей неделе
Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин завизировал поставление в среду, 16 апреля. В документе уточняется, что Министерству иностранных дел России поручено уведомить о принятом решении все страны, упомянутые в соглашениях. Текст обнародован на портале опубликования правовых актов.

О чем говорится в документе

Денонсировать соглашение между правительствами РФ, Королевства Норвегия, Финляндской Республики и Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом, Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года. А также соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС, подписанное в Москве 11 декабря 2008 года, говорится в поставлении.

Почему отношения у стран не сложились

В марте 2022 года Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) объявил о прекращении сотрудничества с РФ. Россия, в свою очередь, заявила о выходе из него в сентябре 2023 года. Как отмечалось в заявлении МИД России, работа Совета была «фактически парализована по вине западных участников».

Флаг Финляндии. Stock
Финляндия также заявила о выходе из Совета
Фото:

При этом Финляндия не подтвердила готовность передать РФ руководство в СБЕР в октябре 2023 года. Причем в Хельсинки также озвучили выход из состава Совета после 2025 года. Финский кабмин одобрил это решение в ноябре 2024 года.

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Правительство РФ расторгло международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Документ касался взаимодействия стран, в частности, в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее о прекращении договоренностей — в материале URA.RU. Премьер-министр Михаил Мишустин завизировал поставление в среду, 16 апреля. В документе уточняется, что Министерству иностранных дел России поручено уведомить о принятом решении все страны, упомянутые в соглашениях. Текст обнародован на портале опубликования правовых актов. Денонсировать соглашение между правительствами РФ, Королевства Норвегия, Финляндской Республики и Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом, Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года. А также соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС, подписанное в Москве 11 декабря 2008 года, говорится в поставлении. В марте 2022 года Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) объявил о прекращении сотрудничества с РФ. Россия, в свою очередь, заявила о выходе из него в сентябре 2023 года. Как отмечалось в заявлении МИД России, работа Совета была «фактически парализована по вине западных участников». При этом Финляндия не подтвердила готовность передать РФ руководство в СБЕР в октябре 2023 года. Причем в Хельсинки также озвучили выход из состава Совета после 2025 года. Финский кабмин одобрил это решение в ноябре 2024 года.
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