США выяснили, откуда на самом деле появился коронавирус

Коронавирусная инфекция на самом деле появилась в результате лабораторной утечки в Ухане (Китай). С таким заявлением выступил Белый дом, опубликовав исследование американских ученых. Отмечается, что исследователи одного из институтов в Ухане заболели симптомами, похожими на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения вируса на продуктовом рынке.
«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели симптомами, похожими на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на продуктовом рынке. Лабораторный инцидент, связанный с исследованиями по приобретению функций, является наиболее вероятным источником COVID-19», — говорится в отчете Белого дома на официальном сайте.
Теорию о лабораторном происхождении заболевания ранее также озвучил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, COVID-19 выбрался в мир из-за утечки в Ухане.
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