18 апреля 2025

Baza: 100 военных «СОЧ» пытались сбежать из воинской части в Краснодаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Как сообщается, военные сломали забор и вышли на территорию комендатуры
Как сообщается, военные сломали забор и вышли на территорию комендатуры Фото:

В Краснодаре, по неподтвержденным данным, около 100 военных «СОЧ» (самовольно оставившие часть) совершили попытку побега из воинской части. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Официальной информации не последовало.

«По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть. Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — говорится в сообщении telegram-канала.

Подчеркивается, что территория оцеплена служащими Росгвардии и МВД. На видео с места событий слышны звуки, напоминающие полет вертолета.

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В Краснодаре, по неподтвержденным данным, около 100 военных «СОЧ» (самовольно оставившие часть) совершили попытку побега из воинской части. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Официальной информации не последовало. «По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть. Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры», — говорится в сообщении telegram-канала. Подчеркивается, что территория оцеплена служащими Росгвардии и МВД. На видео с места событий слышны звуки, напоминающие полет вертолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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